Projeto obriga o estado a divulgar despesas com locação de imóveis particulares

O deputado Naldo da Loteria (PSB), protocolou Projeto de Lei que obriga o Estado na administração Direta e Indireta, divulgar nos respectivos portais da transparência na internet despesas mensalmente com a locação de imóveis particulares. A divulgação deverá conter o endereço do imóvel, nome do locador, o valor do aluguel, bem como os reajustes que sofreu ao logo dos anos.

Segundo o Projeto de autoria do parlamentar, caso não haja divulgação conforme consta nos artigos 1º e 2º dessa Lei o Ministério Público de Contas poderá solicitar toda documentação do aluguel para devida investigação dos valores cobrados.

Para Naldo o objetivo do Projeto de Lei tem por objetivo fazer com que a população possa controlar e fiscalizar os gastos públicos. A participação contínua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos públicos.

“Em tempo de crise o Estado precisa controlar suas despesas e cortar alguns gastos par com isso investir esses valores na educação, recuperação de estradas, pontes e etc”, afirmou o parlamentar.