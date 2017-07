Projeto Maria Vai à Escola: Juíza visita Escola Municipal Francisco de Souza Bríglia

A juíza Maria Aparecida Cury, titular da Vara da Violência Doméstica, e Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, visitou na última quarta-feira, 26, os alunos do 5° ano da Escola Municipal Francisco de Souza Bríglia, no bairro Pricumã. A visita finaliza a fase do Projeto Maria Vai à Escola, que teve como objetivo trabalhar em salas de aula temas relativos aos direitos humanos, igualdade de gênero e Lei Maria da Penha.

A juíza Maria Aparecida Cury, conversou com os alunos sobre a importância da temática. Segundo a magistrada a educação é primordial para que se mude a realidade dos quadros de violência contra a mulher. “Tudo começa pela educação e esse projeto é importantíssimo para mudarmos essa cultura machista e de violência, pois somos seres únicos e um ser tem que respeitar o outro, em todas as circunstâncias.”concluiu.

O Projeto que começou em 2015 é fruto da parceria do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), por intermédio da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de Violência Doméstica e Familiar e a Secretaria Municipal de Educação. Até o momento foram beneficiadas oito escolas municipais da capital com grade de 10 aulas, atendendo aproximadamente mil alunos que cursam o 5º ano do Ensino Fundamental.