Projeto incentiva cuidado com os animas de estimação

A conscientização sobre a criação responsável de animais domésticos na cidade de Boa Vista é o principal objetivo do projeto Posse Responsável, que foi lançado sábado, 7, junto com a campanha de vacinação antirrábica.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses Municipal, Universidade Federal de Roraima (UFRR) e a Radarr (ONG de apoio aos animais). A ação acontecerá das 9h às 14h no Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos em Boa Vista (Gressb), localizado no centro de Boa Vista.

O projeto Posse Responsável visa conscientizar os responsáveis por animais de estimação sobre as maneiras adequadas de cuidar da saúde física, psicológica e do bem-estar dos bichos. Além de promover a redução do potencial de agressão e outros riscos à sociedade.

Durante a ação, a UFRR e a Radarr, com apoio da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses, farão a aplicação do microchip de identificação, que vai servir para monitorar os animais. Em caso de acidente, fuga e abandono, eles serão identificados e os donos localizados. A Radarr e a UFRR serão responsáveis pela disponibilização dos microchips, que terão um custo de R$ 35 por animal.

“O projeto busca mostrar a importância de não criar animais soltos nas ruas, o que contribui tanto para o crescimento desordenado da população animal, quanto para a proliferação de doenças. É importante conscientizar os responsáveis sobre o bem-estar dos animais dentro de casa e também na rua, atentando também para o uso de coleira e guia e pela limpeza dos excrementos [fezes] deste animal nas vias públicas” destacou Maria da Conceição dos Santos, diretora da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses.

Ainda segundo a diretora, o projeto também tem foco no controle de procriação, na promoção da vacinação e manutenção do espaço doméstico para a criação de animais. “É muito importante que a população compareça ao local de vacinação no sábado, com os animais de estimação conduzidos por adultos e portando coleira, guia e focinheira para evitar agressões. A meta é vacinar 200 animais, entre cães e gatos”, completou.

Raiva

A doença é uma zoonose de origem viral que pode atingir todos os mamíferos, inclusive, o homem. É transmitida pela inoculação do vírus rábico e pode levar à morte. A transmissão ocorre com a penetração do vírus, presente na saliva ou mucosa, pela mordedura, arranhadura e lambedura de ferimentos ou mucosas de animais com vírus. A vacinação é a melhor forma de combater a doença.

Fábio Cavalcante