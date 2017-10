Projeto Girassol realiza mostra das oficinas oferecidas para os idosos

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão da Universidade Federal de Roraima (Prae/UFRR), por meio da Coordenação de Acompanhamento da Extensão (Caex), realiza nos dias 23 e 24 de outubro uma Mostra das oficinas e atividades oferecidas pelo Projeto Girassol, cujo público alvo são os idosos, pessoas a partir de 60 anos.

A Mostra do Projeto Girassol 2017 objetiva divulgar o trabalho desenvolvido nas oficinas de artes, dança, música, redação, língua espanhola e informática realizadas por meio do Projeto, que visa contribuir para um envelhecimento saudável, proporcionando um ambiente de socialização e integração com o universo acadêmico.

Acontecerá a partir das 8h, no auditório Alexandre Borges da UFRR, e contará com palestra da assistente social Jeovanete Rocha, da Diretoria De Saúde e Assistência Social, além da apresentação das produções artísticas e intelectuais dos participantes do projeto.

Para encerramento, no dia 24 será realizada uma caminhada no Complexo Ayrton Senna, com ponto de encontro na Praça do Triângulo, em prol de um envelhecimento ativo e saudável. Os interessados em participar deverão realizar inscrição no dia 23, às 10h, no hall do auditório Alexandre Borges.

A participação é gratuita e a inscrição será realizada no dia do evento. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 3621-3118 ou pelo e-mail coord.extensao@ufrr.br.