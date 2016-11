Projeto escolar incentiva alunos a desvendar o mundo da literatura infantil

Com o intuito de estimular o hábito da leitura entre os alunos, a Escola Municipal Delacir de Melo Lima, no bairro Centenário, desenvolve há dez meses o projeto de leitura intitulado “Desvendando o Mundo Literário”. Uma forma de valorizar os textos literários brasileiros, motivar os alunos a frequentarem mais a sala de leitura e despertar o interesse da criançada pelos livros.

E com esta ideia, a escola promoveu nesta sexta-feira, 25, uma mostra pedagógica com a exposição do que foi produzido pelas crianças nesses meses de projeto. A Banda do Instituto Boa Vista de Música (IBVM) abriu a programação. Todas as 22 turmas apresentaram os seus autores e obras por meio de cartazes, peças teatrais, apresentação em slide e dança.

O evento oportunizou cada turma a conhecer o trabalho da outra e os pais foram os convidados de honra. Dentro das ações, foi estabelecido que os pais se tornariam ouvintes dos filhos, e assim teriam a oportunidade de acompanhar o avanço deles no domínio da leitura. Durante o evento, os alunos que mais emprestaram e leram os livros da sala de leitura foram certificados.

A professora da sala, Antonia da Silva, disse que em média 1,5 mil livros passaram pelas mãos dos estudantes. “Com o projeto, os alunos vieram mais à sala de leitura, emprestavam os livros. Ao devolver, eles me relatavam a história. Tivemos uma rotatividade muito boa nesse período; emprestamos aproximadamente 1,5 mil livros. Percebemos também o envolvimento dos pais, porque até aquelas crianças que ainda não dominam a leitura emprestam os livros e contam com a ajuda dos pais em casa”, disse.

A aluna Ana Clara, de 9 anos, ressaltou o quanto o projeto despertou a sua imaginação. “Eu gosto muito de ler. Com o projeto, estamos lendo muito mais do que o normal, é interessante porque quando lemos a nossa imaginação nos leva para outro lugar”, disse a menina, que estuda no 4º ano A. Em apresentação teatral, sua turma deu vida aos personagens do livro “Bom dia todas as Cores”, de Ruth Rocha.

Já a aluna Camila Barbalho, de 9 anos, estudante do 4º ano E, disse que quase todos os dias está na sala de leitura durante o intervalo. Ela foi a responsável pela apresentação do trabalho de sua turma sobre o autor Elias José, um grande nome da literatura brasileira responsável por diversos livros de contos e minicontos, além de poemas. “Venho quase todos os dias para a sala de leitura, já li bastante. O projeto está sendo bem proveitoso, tanto levo para casa como leio aqui mesmo na sala”, disse a menina.

Os alunos da turma do 3º ano B fizeram a reprodução do livro Bruxinha Zuza de autoria de Eva Furnari. As obras desta autora são diferenciadas porque suas histórias são contadas com desenhos e não com palavras, uma oportunidade para os alunos traduzirem sua própria história conforme as imagens. O livro recriado tem uma historinha e os personagens estão em gravuras coladas nas páginas.

Ceiça Chaves