Projeto ensina crianças de escola municipal a cuidar dos dentes

Cuidar dos dentes é importante e também pode ser bem divertido, foi essa lição que os estudantes do terceiro semestre de odontologia da Faculdade Cathedral deixaram para as crianças da Escola Municipal Francisco Cássio de Moares, localizada no bairro União. Nesta segunda-feira, 9, os alunos do turno da tarde foram atendidos pelo projeto Construindo Sorrisos. Na quarta-feira, 11, as turmas da manhã recebem a ação a partir das 7h30.

Durante a ação, os alunos ganharam kits com escova, creme e fio dental. Eles também receberam orientações sobre a importância da higiene bucal, desde a alimentação aos cuidados com os dentes, aplicação de flúor e verniz. Com o auxílio dos futuros odontólogos, aprenderam como escovar corretamente os dentes e transformar o hábito em algo agradável.

“O nosso objetivo é fazer com que as crianças entendam e se divirtam ao mesmo tempo. As cáries são prevenidas de uma forma tão simples no dia a dia, nossa intenção é orientar as crianças sobre esses cuidados básicos: a escovação, o uso do fio dental e também sobre uma alimentação balanceada, com pouco açúcar, que é um dos principais causadores das cáries”, explicou Harisson Santos, estudante de odontologia.

O pequeno Lucas Guilherme Silva Souza, 7 anos, aprendeu a lição direitinho. “Tem que escovar os dentes três vezes ao dia e também depois do lanche para não ter cárie”, disse. A Izabelle Karinny da Silva, 7 anos, colocou em prática as orientações que recebeu, escovou os dentes e ficou quietinha durante a aplicação de flúor. Para ela, cuidar da saúde bucal é coisa séria. “Tem que escovar os dentes todos os dias, senão vai dar bichinhos e cair. Eu gosto de cuidar dos meus dentes”, contou.

O projeto Construindo Sorrisos é desenvolvido há quatro anos, levando atendimentos a alunos de escolas municipais de Boa Vista. Segundo o coordenador do projeto, a Secretaria Municipal de Educação ajuda na escolha das escolas que vão receber as ações. Em média, são visitadas quatro escolas por ano, em cada uma delas, os estudantes de odontologia constroem um “escovódromo”, pias para incentivar os alunos a escovarem os dentes depois dos lanches.

“A ideia é educar essas crianças para que elas aprendam o hábito de escovar os dentes, de higienizar corretamente a boca e que elas criem esse hábito também dentro das escolas, pois elas passam grande parte do dia aqui. O “escovódromo” é um legado que a gente deixa para que a criança veja aquela pia e saiba que aquele local é pra ela escovar o dente todo dia”, explicou o coordenador do projeto.

A Escola Municipal Francisco Cássio de Moraes tem cerca de 500 alunos com idade entre quatro e 12 anos. Os cuidados com a higiene bucal fazem parte das orientações sobre saúde passadas às crianças. “A escola está estimulando a formação de hábitos, de uma alimentação saudável, de cuidados com a saúde, principalmente, a saúde bucal. Tudo isso já é trabalhado em sala de aula. Agora, com o “escovódromo”, nós vamos fazer um cronograma de atendimento, para que eles usem depois do lanche. Também vamos fortalecer essa parceria com os estudantes da Cathedral, que estão sempre ajudando, querendo contribuir”, informou a gestora da escola, Olindina Guimarães.

Gleide Rodrigues