Projeto ‘Educar é Prevenir’ será desenvolvido na escola Camilo Dias

Nesta segunda-feira, 10, a equipe gestora e pedagógica da escola estadual Camilo Dias, localizada no bairro Liberdade, recebeu da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima, por intermédio do Núcleo de Promoção, Prevenção e Atendimento às Vítimas Mulheres de Tráfico de Pessoas, o material do projeto ‘Educar é Prevenir’, para ser usado durante toda esta semana por alunos, professores e servidores da instituição.

O kit entregue pelo Núcleo contém duas Caixas-Jaulas, banners, panfletos e flayers, com registro de histórias reais de quem foi vítima do tráfico de pessoas, principalmente para fins de exploração sexual. A escola Camilo Dias é a segunda Unidade de Ensino do Estado a receber a equipe do Poder Legislativo. Atualmente, segundo informações do gestor Cardozo Cruz, a instituição atende aproximadamente 680 crianças e adolescentes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º), nos períodos da manhã e da tarde.

Efetivamente, a capacitação com as equipes pedagógicas e de apoio, nos dois turnos, iniciará nesta terça-feira (11). Na quarta e quinta-feira, os professores aplicarão tudo o que aprenderam em sala de aula, após o intervalo. Na sexta-feira (14), haverá uma roda de conversa com autoridades convidadas e a culminância do projeto naquela unidade escolar, com apresentação de teatro, musicalização, dança, entre outros meios para falar sobre tráfico de pessoas.

O gestor afirmou que este projeto dará mais um suporte no ensino, com o trabalho de conscientização e prevenção. “Para que eles realmente tenham o entendimento do problema causado pela questão do tráfico de pessoas”, complementou Cardozo Cruz ao falar da expectativa de iniciar as atividades na escola. “Vamos fazer o melhor possível para, realmente, atender a expectativa, tanto do projeto em si, como das pessoas que estarão envolvidas nele”, disse.

Por ser um assunto de relevância para a sociedade, relacionado, quase sempre, a outros problemas como drogas, álcool e aliciamento, o tráfico de pessoas será trabalhado ainda mais nas salas de aula. “Vem a calhar no trabalho que a gente faz aqui em relação às drogas, dará uma culminância maior na questão da conscientização, na questão do aluno não se deixar levar pelos aliciadores”, destacou o gestor.

O projeto ‘Educar é Prevenir’ tem a meta de chegar a 19 escolas em um ano, sendo 15 na capital e quatro nas cidades fronteiriças e portuárias como Rorainópolis, Bonfim, Pacaraima e Caracaraí. Para a internacionalista do Núcleo, Jamille Mendonça, esse momento é uma troca de experiência e de conhecimento da comunidade escolar sobre essa temática considerada perigosa entre os adolescentes. “Desenvolvemos esse projeto nas escolas estaduais visando prevenir os estudantes do ensino médio em relação ao tema. É um tema complexo, perigoso, que realmente ocorre em nosso Estado”, enfatizou. A capacitação, segundo ela, abrangerá a todos os cidadãos que compõem o corpo escolar, como copeiras, portaria, logística, limpeza, professores, coordenadores e gestores. “Porque de certa forma, a partir do momento que eles têm contato com os alunos, eles participam ativamente do seu desenvolvimento”.

Na sexta-feira participarão da roda de conversa representantes do Judiciário, Movimentos Sociais, órgãos de segurança pública Federal e Estadual, Conselho Tutelar, Centro Humanitário de Apoio à Mulher (CHAME), entre outros.

Yasmin Guedes