Projeto Educação para o Trânsito segue formando cidadãos conscientes nas escolas

A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) em parceria com os jovens do Crescer, seguem com as programações do projeto Educação para o Trânsito nas escolas. Nesta quinta-feira, 3, foi a vez dos 300 alunos da Escola Municipal Cunhatã Curumim, no bairro Buritis, receberem pela primeira vez o projeto educativo. A atividade contou com teatro de fantoches, apresentação da maquete com a minicidade e palestra sobre Segurança no Trânsito.

De acordo com o agente Marcos Queiros, da Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito, o objetivo é trabalhar a conscientização na mente das crianças para que se tornem bons condutores no futuro. “Gosto muito de trabalhar esse assunto na escola porque as crianças têm um poder de chamar a atenção dos pais em relação ao trânsito. Por isso é importante elas obterem esse conhecimento do que os pais devem ou não fazer quando estiverem conduzindo um veículo. Até mesmo para conhecerem seu papel como pedestre, ciclista, sobre as sinalizações de trânsito”, explicou.

O Teatro de fantoches e a minicidade foram apresentados aos alunos da Educação Infantil e a palestra sobre Segurança no Trânsito para as turmas do Ensino Fundamental. Durante a ação, os alunos assistiram vídeos educativos e ouviram as orientações do agente Queiros e dos jovens do crescer, que abordou temas como faixa de pedestres, sinalização vertical e horizontal, ciclovias, uso de capacete (motocicletas) e cadeirinha (carros).

Para a gestora da escola, Vanderly Alves, ações como esta são importantes para a construção de cidadãos melhores. “Hoje tivemos a honra de receber pela primeira vez na escola as oficinas do Smtran e do projeto Crescer. É uma parceria muito importante para a nossa comunidade escolar. Podemos ver a empolgação e a participação das crianças, e tudo que aprenderam hoje irão levar também para os pais”, ressaltou.

Projeto

O Educação para o Trânsito nas Escolas é uma parceria entre a Smtran, Secretaria Municipal de Educação e o Projeto Crescer, em que se desenvolve uma série de atividades voltada à conscientização por um trânsito mais seguro, tendo como foco os alunos da rede municipal.

Dia 10 de agosto será a vez dos alunos da Escola Municipal Centenário de Boa Vista, receberem o projeto. Dia 16, será a Escola Municipal Isete Evangelista. Dia 17 o projeto estará na Escola Municipal Arco Iris e dia 24 será a vez da Escola Municipal Aquilino Mota Duarte fechar as atividades do mês de agosto.

Ceiça Chaves