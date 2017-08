Projeto desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros chega à terceira edição

As Escolas Estaduais Barão de Parima e Treze de Setembro recebem a terceira edição do projeto “Bombeiro na Escola”, realizado pelo CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima). O objetivo é promover mudanças de atitudes e comportamentos que visam prevenir acidentes, reduzir o número de mortes e salvar vidas. As atividades são desenvolvidas nos dias 22, 23 e 24 de agosto.

Idealizado por militares da corporação e desenvolvido pela DEIP (Diretoria de Ensino Instrução e Pesquisa) do CBMRR, o projeto é voltado à interação entre militares e comunidade civil.

“São atividades teóricas e práticas, abordando temáticas voltadas para a prevenção de acidentes domésticos, prevenção a afogamentos, higiene, saúde familiar e práticas cívicas”, destacou o 2° sargento Emyster Gaia, integrante do projeto.

Entre alunos e servidores, distribuídos em quatro escolas, cerca de 2.000 pessoas já foram alcançadas pelo projeto “Bombeiro na Escola”. Deste total, três escolas foram beneficiadas aqui na capital e uma no município de Mucajaí.

A programação é voltada para os estudantes dos ensinos fundamental e médio da rede pública e para os servidores dessas escolas. A expectativa é que pelo menos até ao fim deste ano o projeto alcance o total de 12 escolas na capital e no interior.

Samuel Bento