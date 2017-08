Projeto de Roraima fica em terceiro lugar em avaliação do Ministério do Turismo

Roraima ficou em terceiro lugar no Relatório de Classificação Intermediária do Ministério do Turismo, publicado esta semana, que trata da avaliação técnica realizada sobre as propostas de regionalização do Turismo nos Estados.

A proposta apresentada por Roraima trata da qualificação de agentes públicos e privados das instâncias de governança já estabelecidas por meio da Lei 1.176/2017 sancionada pela governadora Suely Campos em maio deste ano, que criou as Instâncias Turísticas no Estado de Roraima, visando o suporte e fortalecimento dessas instâncias para aprimoramento e gestão do Programa de Regionalização do Turismo em Roraima.

Atualmente Roraima possui três polos turísticos, denominados Águas e Floresta da Linha do Equador, Extremo Norte, e Savanas. A seleção assegura o aporte de recursos para o desenvolvimento dos projetos, no caso de Roraima o valor do convênio gira em torno de R$200 mil, que serão utilizados para custear os gastos com logística das capacitações que terão início no mês de outubro.

De acordo com o diretor do Departamento de Turismo de Roraima, Ricardo Peixoto, esse é o reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido no Estado. “Hoje concentramos nossas ações nas três regiões turísticas que nós dividimos, de maneira que fomos reconhecidos com esse projeto como sendo um dos que mais corresponde à realidade brasileira, ou seja, está indo onde o turismo está acontecendo. Isso mostra que estamos no caminho certo”, explicou.

Dina Vieira