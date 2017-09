Projeto de Mecias institui o Dia da Marcha para Jesus em Roraima

O deputado estadual, Mecias de Jesus, apresentou projeto na Assembleia Legislativa que institui o Dia da Marcha para Jesus no Estado, a ser comemorado no quarto sábado do mês de setembro de cada ano. A finalidade é reconhecer a importância da manifestação para a comunidade cristã.

Pelo projeto, a organização do evento caberá à Ordem de Ministros Evangélicos de Roraima – OMERR e Poder Público Estadual, por meio da Setrabes (Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social) e Secult (Secretaria estadual de Cultura), fica autorizado, sem prejuízo de suas obrigações legais, a prover os meios necessários para sua realização.

O deputado ressalta a importância de resgatar a memória de um povo por meio da instituição de datas, servindo como instrumento de afirmação de cidadania e de valorização da identidade. E a Marcha para Jesus é reconhecida como manifestação cultural desde o ano de 2016, por meio de projeto governamental aprovado naquela Casa.

“Anualmente, pessoas de todas as idades e lugares do Brasil e até de outros países, participam do evento, e no Estado de Roraima não é diferente. Certamente, a aprovação de um projeto tão importante para a sociedade vai fomentar o espírito de união de todos que almejam a inclusão social, especialmente, unindo todos por meio de Fé e orações”, afirma.