Projeto de leitura aproxima comunidade e escola

Os alunos da escola estadual Buriti desenvolveram um projeto que visa possibilitar o acesso a leitura aproximando a comunidade do convívio escolar. A apresentação do projeto será nesta quarta-feira, 21, no pátio da escola situada na Rua Antônio Pinheiro Galvão, n° 837, Bairro Buritis, a partir das 8h.

O projeto de leitura ‘Vinho com buriti’ traz o tema: “Grandes escritores da literatura Roraimense”. Para desenvolver o projeto, os alunos foram orientados por professores e toda a equipe pedagógica da escola durante os últimos meses.

A programação do evento contará com apresentação do coral “pequena gente” que interpretará musicas regionais e mix natalino. Além de poesias em homenagem a escola, contagem de histórias, coreografias de boi bumbá, peças teatrais, apresentação de Tango tradicional e Tango com cadeiras, oficina de simetria, oficina de origami, exposição de artesanato reciclado e cordel.

Na ocasião os alunos e professores que se destacaram durante o ano irão receber o reconhecimento dos docentes. E serão homenageados os alunos que compõem a melhor turma no quadro de rendimento, o melhor aluno e o melhor professor dos turnos matutino e vespertino.

“Vamos aproximar a comunidade e a escola por meio da leitura agregando valores da cultura escrita e o convívio social. E reconhecer o desempenho é uma forma de incentivar e motivar tanto alunos quanto professores” declarou a gestora da escola, Sandra Maria Coelho.

Raniely Carvalho