Projeto de Lei aprovado no Senado reforça ações do Chame em Roraima

As ações desenvolvidas no Centro Humanitário de Apoio à Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima, por meio do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, serão reforçadas com a aprovação do Projeto de Lei 479/2012, do Senado Federal, que ratifica o Protocolo de Palermo, um acordo internacional, do qual o Brasil é signatário. O projeto segue agora para sanção presidencial.

“O Núcleo de Proteção às Vítimas de Tráfico de Pessoas aqui da Assembleia Legislativa tem acompanhado ativamente a tramitação deste projeto, e foi uma alegria agora, no dia 13, vê-lo ser aprovado no Senado Federal, aumentando a pena para quem cometer crime de tráfico de pessoas, concedendo o seguro desemprego para as vítimas, principalmente para aquelas que eram usadas em trabalho escravo ou análogo”, disse a coordenadora do Chame, deputada Lenir Rodrigues (PPS).

Conforme explicou a parlamentar, a legislação é um avanço porque está adaptando às leis nacionais ao Tratado de Palermo. “É um avanço e uma alegria porque o Brasil ratificou vários acordos internacionais, inclusive o Tratado de Palermo e nunca efetivamente nossas leis nacionais puderam se adaptar a esse Tratado, então não adiantava assinarmos tratados e convenções internacionais e não termos uma operacionalidade dentro das leis nacionais”, explicou Lenir.

Como o projeto recém-aprovado está incompleto, disse Lenir, por acordo em Plenário, a pedido da senadora Vanessa Grazziotin (PC do B-AM), foi restabelecido o texto original aprovado no Senado, em vez do substitutivo da Câmara dos Deputados. “Aquele sim, vem das bases, dos comitês de enfrentamento ao tráfico de pessoas, dos polos, núcleos, como é nosso aqui da Assembleia Legislativa”, explicou a deputada estadual.

Para Lenir Rodrigues, não adianta fechar os olhos para o tráfico de pessoas que aumenta a cada ano. “Não adianta termos uma venda nos olhos, precisamos adaptar a nossa legislação nacional e termos ações estaduais efetivas de prevenção ao tráfico de pessoas, principalmente aqui em Roraima que está provado ser rota de tráfico de pessoas para vários tipos crimes como exploração sexual, abuso sexual, exploração sexual para fins de prostituição, tráfico de drogas e de órgãos. Nós temos que acordar e alertarmos para esse crime bárbaro. Estamos felizes pela aprovação e ansiosos esperando a sanção presidencial”, complementou.

Projeto

O texto do projeto estabelece aumento da pena para quem comete crime de tráfico de pessoas e prevê medidas de atenção às vítimas do tráfico. Com a sanção fica tipificado o tráfico de pessoas, sujeito a pena de quatro a oito anos de prisão, além de multa. Também permanecem as circunstâncias atenuantes, como a condição de réu primário e não integrante de organização criminosa, e agravantes, como a retirada da vítima do território nacional. O projeto prevê ainda oferta de seguro-desemprego às vítimas do tráfico de pessoas submetidas à condição análoga à de escravo ou a exploração sexual.

O projeto é da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas, que atuou no Senado em 2011. A legislação atual limita-se a tipificar o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual e o tráfico de crianças. Com a proposta, a legislação passa a abranger o tráfico para trabalhos forçados e para transplantes de órgãos.

Marilena Freitas