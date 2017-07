Projeto da Fundação Maria Cecilia Vidigal será implantado em Boa Vista

Um dos principais objetivos da gestão da prefeita Teresa Surita é tornar Boa Vista a capital da primeira infância. Nesta terça-feira (18), pesquisadores da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal apresentaram o projeto “Survive and Thrive Boa Vista”, que na tradução literal significa “Sobrevivendo e prosperando Boa Vista”. O projeto foi apresentado à prefeita e gestores voltados a primeira infância do município.

Desenvolvido por um grupo de pesquisadores de São Paulo e de diversos países, o projeto foi sugerido para implantação em Boa Vista por meio do programa Família Que Acolhe. Feita a articulação, todo o financiamento de treinamento, avaliação e acompanhamento do projeto será feito pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

O projeto entra em vigência no mês de setembro de 2017 e segue até o final do mandato da prefeita Teresa Surita, em 2020, e deve atender todas as famílias com gestantes e crianças de 0 a 3 anos, provenientes do Bolsa Família. A visitação domiciliar ajudará estas famílias a compreender a importância do vínculo familiar e o estímulo do desenvolvimento das crianças.

Segundo Eduardo Marino, Gerente de Conhecimento Aplicado da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, este projeto auxiliará no fortalecimento dos laços familiares, além de estimular a aptidão das crianças. “Muitos pais dão afeto e uma boa alimentação aos filhos, mas não se dão conta na importância das brincadeiras e dos estímulos feitos por brinquedos e pelas cores”, destacou.

De acordo com Eduardo, as equipes que farão estas visitas estarão preparadas para demonstrar práticas de como cuidar, estimular a maneira de brincar e fazer com que estas crianças se desenvolvam. “Os brinquedos serão levados até as casas pelas próprias facilitadoras e, caso necessário, as famílias serão alertadas de eventuais necessidades, uma vez que não se desenvolvam bem”, ressaltou.

Visitas

As visitas domiciliares devem ser feitas de forma quinzenal, por agentes de desenvolvimento infantil, com o objetivo de promover o vínculo entre o cuidador e a criança na primeira infância. Além disso, deve promover o desenvolvimento motor, linguagem cognitivas e sócio emocional da criança por meio de brinquedos e brincadeiras.

Estas intervenções devem fornecer a mãe conhecimento sobre desenvolvimento infantil; promover uma melhora na forma com que as mães conversam, brincam e interagem com seus filhos; ensinar as mães a criarem brinquedos/formas de brincar e tornar sua casa um ambiente estimulante para o desenvolvimento infantil e promover uma melhora na sua autoconfiança, reduzindo a depressão materna.

O programa oferece um kit de brinquedos definido e cada visita deve utilizar brinquedos específicos para a idade e fase da criança fornecida pelo projeto.

Jéssica Costa