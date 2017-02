Projeto Crescer promove concurso e elege realeza do Carnaval

Nesta sexta-feira, 17, a folia do carnaval tomou conta do Projeto Crescer, do núcleo Calungá, com o concurso para a escolha da Corte Real do Carnaval 2017. Foram três categorias na disputa: Rei, Rainha e Rainha da Diversidade. Cerca de 30 integrantes do projeto desfilaram e sambaram na passarela; nove deles ganharam as faixas de 1º, 2º e 3º colocados de cada categoria e vão desfilar no Carnaval da Prefeitura com os Blocos Guerreiros de Jorge e Tepequém.

O Concurso é uma realização dos servidores que atuam nos dois núcleos do Projeto Crescer: Pintolândia e Calungá. Entre os cinco jurados, estavam Natasha Damasceno, Miss Plus Size Sênior Roraima 2017 e Rosinete Baldi, presidente do Sindicato das Indústrias de Confecção do Estado de Roraima (SINDICONF). Os quesitos avaliados foram: charme e elegância, criatividade, produção artística (vestimenta, penteado e maquiagem), simpatia e postura.

Arianny Iannuzzi, aluna da Oficina de Modas do Projeto Crescer há três ano, destacou que este ano veio para conquistar a faixa de Rainha da Diversidade que tanto almejava. Sua performance na passarela conquistou os jurados. “Esta é a segunda vez que participo do concurso de carnaval. Em 2016 concorri e fiquei como 1ª princesa. Desde então, coloquei na minha cabeça que no ano seguinte eu viria para ganhar. Ensaiei bastante e consegui o título de rainha”, disse.

O samba enredo que animou os candidatos, jurados e as torcidas foi embalado ao som da Bateria Show Nota 10, pertencente ao Bloco Guerreiros de Jorge. Segundo Osvaldo Gomes, gerente-geral do Projeto Crescer, a finalidade desse carnaval é integrar todos os jovens numa manhã de confraternização. “Aproveitando que estamos no período de carnaval, decidimos promover o concurso que reuniu todos os 500 integrantes do projeto”, disse

Quem prestigiou esse momento de alegria e festa foi o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Gestão Social, Moacir Collini. “Na grade de atividades do Crescer, toda sexta-feira é o dia de lazer e recreação. Durante a semana foi trabalhado com os jovens durante as oficinas a temática carnaval e aproveitaram as produções para promoverem o concurso e valorizar o trabalho deles”, disse.

Confira o resultado do Concurso

* Rainha do Carnaval do Crescer – Suely de Aguiar da Oficina Berçário

1ª Princesa – Valeria Sinara da Oficina de Artesanato

2ª Princesa – Vanessa Kerolayne da Oficina de Modas

* Rei do Carnaval – Mizael da Silva da Oficina de Trânsito

1º Príncipe – Geovany dos Santos da Oficina de Serralheria

2º Príncipe – Laércio da Silva da Oficina de Modas

* Rainha da Diversidade – Arianny Iannuzzi da Oficina de Modas

1ª Princesa – Victória Poupe da Oficina de Modas

2ª Princesa – Stefanny Cardoso da Oficina de Cultura e Lazer

Ceiça Chaves