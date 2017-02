Projeto Crescer participa da Mostra da Indústria de Confecção

Nesta quarta-feira, 1º, integrantes da Oficina de Moda do Projeto Crescer participam da Mostra da Indústria de Confecção promovida pela Moda Roraima Brasil. O evento será das 18h30 às 20h30, no Eco Boa Vista Hotel, na avenida Glaycon de Paiva, 1240, Mecejana. Seis peças confeccionadas pelos jovens durante as oficinas de moda serão levadas para a exposição durante o evento, três delas para apresentação em desfile.

A Oficina de Moda trabalha a ideia de sustentabilidade, com a utilização de materiais recicláveis. Entre as peças do desfile estão dois vestidos de noiva – um feito de sacos plásticos e copos descartáveis e outro feito de bandejas de isopor -, o terceiro vestido foi todo confeccionado em EVA – material leve e flexível, feito a partir da utilização de uma espuma sintética, bastante utilizado para produção de diversos produtos industriais. Os sapatos também são todos customizados com materiais reutilizáveis como restos de tecidos.

A Oficina de Moda atende hoje cerca de 80 jovens com idade entre 15 e 21 anos, em duas turmas, pela manhã e à tarde. É uma das inúmeras atividades do Projeto Crescer. As roupas confeccionadas são geralmente utilizadas em eventos como carnaval, festas juninas, peças de teatro, festas a fantasia. Os integrantes da oficina também atendem encomendas para eventos de escolas municipais.

