Projeto Crescer: oficina de Compostagem recebe a visita de representantes Rotary Club

Representantes do Rotary Club Boa Vista visitaram nesta quinta-feira, 20, o Projeto Crescer, núcleo Calungá, desenvolvido Pela Prefeitura de Boa Vista. Eles estavam acompanhados do governador da instituição, responsável pela área que abrange Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, Rafael Boulhosa. Eles puderam conhecer um pouco das atividades desenvolvidas com os jovens dentro do projeto.

Em outra ocasião, o Rotary fez a doação de diversos matérias e equipamentos para a Oficina de Compostagem do Crescer. Dentre eles estão: Carrinho de mão, pás, enxadas, regadores, luvas, triturador e uma máquina para embalagem, que são utilizados nas aulas práticas dos 43 integrantes da oficina.

“Vendo o projeto de perto, a gente se entusiasma a continuar contribuindo. O Rotary trabalha sempre numa perspectiva de sustentabilidade. É essa linha de trabalho que está sendo feito com esses jovens, justamente garantindo a sustentabilidade da cidade, porque estamos contribuindo para tirar jovens de situações de risco e dando à eles profissões e oportunidade de renda”, garantiu Rafael Boulhosa.

Ele destacou o trabalho que vem sendo feito dentro do Crescer, que ensina, capacita e oportuniza que jovens possam contribuir com ações positivas para a sociedade. Rafael Boulhosa ressalta que o Rotary possui seis áreas de enfoque e que uma dessas áreas é o desenvolvimento comunitário, que passa pela questão da geração de renda.

“E aqui estamos vendo justamente um exemplo de uma área de enfoque como essa que a gente trabalha. Em vez de ser um ônus para a sociedade, esse jovem passam a ser pessoas que vão contribuir com ela, que vão ser produtivos para a comunidade, ajudar a melhorar a cidade, deixá-la mais bonita e ainda oferecer produtos de qualidade por menor custo. Então só tem a acrescentar, e isso está dentro do que a gente trabalha”, destacou Boulhosa.

O assessor socioambiental da Secretaria Municipal de Gestão Social, Luis Felipe, destacou que a Oficina de Compostagem promove uma mudança de atitude nos integrantes, que passam a ter uma participação responsável na sociedade, por isso é importante contar com o apoio dos parceiros.

“Os alunos começam a ter uma percepção maior dos recursos naturais existentes, essenciais para qualidade de vida e a importância de utilizarmos sustentavelmente esses recursos para as futuras gerações. Por isso, o apoio do Rotary Club foi fundamental para desenvolver as atividades dentro da oficina”, destacou.

Shirléia Rios