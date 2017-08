Projeto Crescer é destaque em congresso de combate a drogas em Florianópolis

O Projeto Crescer, uma iniciativa da Prefeitura de Boa Vista como política pública para retirar jovens da situação de vulnerabilidade, foi destaque no II Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas (Previne 2017), realizado nesta semana (de 6 a 8), na cidade de Florianópolis (SC).

De acordo com o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Gestão Social, Moacir Collini, o congresso foi organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com parceria da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Cidadania (SENAD-MJC).

O evento, em sua segunda edição, teve por temática “As várias faces da violência na relação com o uso de drogas”, uma oportunidade para discussão de políticas públicas para o setor. “O Projeto Crescer foi o único aqui apresentado, que tem seu nascedouro em uma prefeitura. Outras experiências tiveram origem em instituições acadêmicas ou no próprio Ministério da Justiça”, disse.

Moacir ressaltou a boa receptividade do Crescer no congresso em razão da experiência que desenvolve ao longo dos anos. O projeto foi criado pela prefeitura na gestão de Teresa Surita no ano de 2001, para ser um contraponto às 35 gangues urbanas de jovens, as chamadas ‘galeras’, conhecidas pela prática de atos violentos, disputas territoriais e envolvimento com o tráfico de drogas.

Além da experiência do Crescer, o congresso reuniu pesquisadores, acadêmicos, profissionais, gestores públicos e sociedade civil, bem como representantes de outros países. O Uruguai, por exemplo, enviou para o debate a questão do comércio legal da maconha.

“Os debates foram importantes para a formulação de políticas públicas, haja vista ter possibilitado a exposição de diversos e necessários pontos de vista sobre o assunto”, disse Moacir Collini, que também é gestor do Crescer.

Oficinas

Nas últimas gestões, a prefeita Teresa Surita tem priorizado a primeira infância. Para se construir uma rede ainda mais integrada de desenvolvimento infantil, diversas ações da prefeitura estão em execução com o propósito de transformar Boa Vista na Capital da Primeira Infância. Nesse contexto, os 500 integrantes do Projeto Crescer têm sua preponderância.

No mês de julho passado, uma equipe de pesquisadores e especialistas em primeira infância da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal fez uma visita aos núcleos do projeto, nos bairros Pintolândia e Cauamé, quando ficou estabelecido que os integrantes irão trabalhar na confecção de kits de brinquedos estabelecidos pela fundação.

O Projeto Crescer mantém à disposição de seus integrantes oficinas de marcenaria, luteria, serralheria, metalurgia, moda, serigrafia, educação para o trânsito e sinalização, artesanato, música, dança, cinema e meio ambiente.

Outras oficinas estão em implementação: cozinha regional e panificação, hip hop, informática, teatro e biojoias. Há, ainda, atividades esportivas como futebol de campo, vôlei e gincanas. “Todas essas atividades têm como foco retirar os jovens da situação de vulnerabilidade, provendo cidadania e dignidade”, conclui Moacir Colline.

Francisco Espiridião