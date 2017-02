Projeto Crescer é apresentado aos novos servidores

Os novos servidores que compõem o Projeto Crescer, aprovados no último seletivo da Secretaria Municipal de Gestão Social, participaram nessa sexta-feira, 10, de capacitação para conhecer as atividades e oficinas desenvolvidas com os jovens. Ao todo, 79 profissionais participaram da reunião na sede do programa, no bairro Pintolândia. A prefeita Teresa Surita também marcou presença e deu boas vindas ao novo grupo.

“O Projeto Crescer é muito especial. Não julgamos ninguém, não escolhemos certo ou errado, apenas encontramos pessoas com problemas e com elas vamos mostrar e percorrer um caminho melhor. O trabalho desenvolvido dentro do Crescer é intenso e de muita responsabilidade, por isso queremos que os novos servidores venham de coração aberto para alcançarmos o resultado que esperamos”, frisou a prefeita.

Para o servidor Davi Mascarenhas, que atuava como gerente da oficina de modas do projeto e foi aprovado novamente no seletivo, poder continuar fazendo parte da equipe de profissionais do Crescer é uma realização profissional.

“Estou feliz de poder continuar trabalhando num projeto social como esse, que dá oportunidade para que jovens transformem suas vidas. Agradeço a prefeita Teresa Surita por acreditar nesse trabalho. É uma grande alegria quando encontramos os meninos que passaram pelo projeto e hoje estão numa faculdade, ou que passaram num concurso público, que estão no mercado de trabalho, isso nos enche de orgulho e mostra o quanto esse trabalho vale a pena”, destacou.

Quem passa a integrar a equipe de profissionais do Crescer pela primeira vez não esconde a satisfação de fazer parte do processo de transformação, preparação e formação profissional de muitos jovens na capital.

“Quando cheguei a Boa vista me encantei com o Projeto Crescer. Fui atrás de mais informações e li sobre ele na internet e pude ver o quando era grandioso. Hoje, fazendo parte dessa equipe quero contribuir para que esses adolescentes saibam que é possível fazer a diferença. Espero contribuir cada vez mais com o sucesso desse projeto. Fico feliz que a prefeita tenha essa sensibilidade de criar e dar continuidade a um trabalho tão bonito como esse”, disse a servidora Isadora Rodrigues. Ela é advogada e atuará como consultora técnica do projeto.

O aluno da oficina de trânsito, Lucas Santos, de 18 anos, também participou do encontro mas para contar um pouco da sua história. Recentemente ele foi aprovado para o curso de Agrologia da Universidade Federal de Roraima. “Esse é um sonho realizado. Minha avó ficou muito feliz com a notícia de que fui aprovado. Quero investir nessa área quando estiver formado”, contou Lucas, que há quase um ano integra o Projeto Crescer.

Crescer

O Projeto atua diretamente com adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Por meio do projeto, eles têm noção de convivência e uma série de oficinas gratuitas como marcenaria, serralheria, convivência, modas e criação, educação para o trânsito, artesanato e panificação. O projeto ainda dispõe do galpão cultural que oferece aulas de música, dança e lazer e ainda a Ação Assistencial, que disponibiliza um berçário onde as mamães adolescentes aprendem como cuidar dos filhos.

Shirléia Rios