Projeto Crescer: aprovados em processo seletivo passam por capacitação antes de iniciar as atividades

Após a divulgação do resultado final e da convocação do processo seletivo do Projeto Crescer, da Secretaria Municipal de Gestão Social, chegou o momento de preparar os 79 profissionais aprovados para atuarem no projeto. Nesta quinta e sexta-feira, dias 2 e 3, eles passam por capacitação no auditório do Núcleo do Calungá, para que na próxima segunda-feira, 6, estejam preparados para receberem os integrantes do projeto que retornam do recesso.

Durante a capacitação, são abordados diversos temas, tais como: rotinas administrativas e documentação, processos oriundos de convênios, acompanhamento do integrante, Proteção Social Especial e muito mais. Durante esses dois dias, serão realizadas atividades de grupo, palestras motivacionais, debates, prática da arte tai chi chuan e rodas de conversa, tudo isso para instruir os novos servidores a atuarem de forma satisfatória dentro do Projeto Crescer.

Quem está com grandes expectativas é a nova servidora Jasmim Trindade, aprovada para o cargo de psicóloga. Segundo ela, será um ano de grandes oportunidades e de contribuir com a socialização dos jovens de Boa Vista. “É um projeto muito importante que tem trazido melhorias para a nossa sociedade, tendo em vista que são atendidos adolescentes e jovens que precisam de acolhimento e inserção no mercado de trabalho. Ficarei no polo Calungá, onde tem uma equipe multidisciplinar com pedagogo, assistente social, advogado e outros profissionais”, disse.

Na manhã desta quinta-feira, 2, o treinamento foi conduzido por Villian Diego do Nascimento, superintendente de Proteção Social Especial. “Estamos fazendo a acolhida desses servidores. Aqui tem pessoas que já faziam parte do quadro e pessoas que chegaram agora. Estamos apresentando a estrutura da Prefeitura de Boa Vista, o trabalho da Gestão Social e, claro, tudo sobre o Projeto Crescer e o perfil dos alunos. O objetivo é fazer com que os servidores compreendam o projeto e possam lidar na sua área de atuação”, frisou.

O seletivo ofertou vagas para diversos cargos de nível superior, médio e fundamental, como: administrador, analista de sistema, pedagogo, assistente social, psicólogo e nutricionista, consultor técnico, gerente geral e gerente de núcleo, gerente de oficina, assistente de ofício, instrutor de ofício, monitor de oficina, motorista e auxiliar administrativo.

Sobre o Projeto Crescer

O Projeto Crescer foi criado em 2001, na gestão da prefeita Teresa Surita. Atualmente funciona em dois núcleos: Calungá e Pintolândia, onde são atendidos em torno 570 adolescentes e jovens com idades entre 15 e 21 anos, em situação de risco social.

Os jovens participam de diversas oficinas. No núcleo do Calungá são oferecidas as oficinas de Marcenaria, Serralheria, Convivência, Cultura e Lazer, Serigrafia, Artesanato e Compostagem. No núcleo do Pintolândia são ofertadas as oficinas de Educação para o Trânsito, Panificação, Modas e Berçário para as mãezinhas integrantes do projeto. A novidade deste ano é a Oficina de Informática a ser ministrada a partir da próxima semana.

O Projeto já recebeu destaques e prêmios pela excelência na área social, como o da Fundação Getúlio Vargas e da Petrobrás, e foi reconhecido pelo Ministério da Justiça como uma das iniciativas mais avançadas no enfrentamento à violência juvenil.

Ceiça Chaves