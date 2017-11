Projeto Avançar: Romero Jucá destaca investimentos para Roraima

Roraima foi contemplado com obras do Projeto Avançar, lançado pelo governo federal nesta quinta-feira, 9, para aquecer a economia e gerar novos empregos. Segundo o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB/RR), que participou do evento no palácio do planalto, o estado irá receber verbas para a pavimentação da BR-432 – trecho Cantá-Novo Paraíso; 4ª e 5ª etapas da ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Boa Vista; implantação de corredores exclusivos, pontos de embarque/desembarque e terminais de ônibus em Boa Vista e construção do Canal de Macrodrenagem Urbana do Igarapé do Caxangá em Boa Vista. Pelo projeto, todas as obras serão entregues até dezembro de 2018.

“Estamos trabalhando no sentido de gerar empregos e de melhor dotar as condições de infraestrutura do Estado de Roraima. As obras de mobilidade urbana em Boa Vista e a revitalização da área degradada do Beiral, irão proporcionar uma melhor qualidade de vida para nossa população”, disse o líder.

O programa Avançar, foi lançado pelo presidente da República Michel Temer e reúne obras em andamento e também a retomada de obras que estão paradas. Em todo país serão investidos 130 bilhões de reais em 7.439 projetos nos setores de infraestrutura, energia, saúde e educação. As obras terão investimentos do Orçamento Geral da União, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de recursos das empresas estatais.