Projeto amplia prazo prescricional para crimes cometidos contra crianças e adolescentes

Foi aprovado, por unanimidade, na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), o Projeto de Lei 6690 de 2016, do deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), que suspende o prazo prescricional para crimes cometidos contra crianças e adolescentes a partir da data em que a vítima completa 18 anos de idade. Atento à condição de vulnerabilidade dos menores de idade, aliada ao temor desses jovens de denunciar atos de violência contra eles praticados, o que na avaliação do parlamentar acaba favorecendo os violadores caso o prazo prescricional fluísse normalmente, ele apresentou o projeto que agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, seguirá para debate e votação em Plenário.

“A contagem, a partir de 18 anos da vítima, deve valer para todo e qualquer crime cometido conta crianças e adolescentes e não apenas nos crimes de conotação sexual”, afirmou o deputado Hiran Gonçalves. Atualmente, o Código Penal (Decreto-lei 2.848/40) já prevê o início da contagem aos 18 anos da vítima nos casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Em seu voto pela aprovação, a relatora na comissão, deputada Conceição Sampaio (PP-AM), concordou que o início da prescrição aos 18 anos fosse ampliado para todos os tipos de crimes. “Inúmeras são as circunstâncias em que crianças e adolescentes ficam impedidos de ir a público ou ao Judiciário”, disse.

No relatório, ela observou que a pro­pos­ta do deputado Hiran Gonçalves vem em boa hora, uma vez que os índices de violência contra menores só faz aumentar. “Fazer com que a prescrição de crimes, quaisquer que eles sejam, contra crianças ou adolescentes, comece a correr somente a partir do momento em que estes completarem dezoito anos, é medida da mais alta relevância”, sustentou.

Atualmente, o Artigo 111, do Código Penal, dispõe que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.

No entendimento da relatora, não é somente a violência contra a dignidade sexual que afeta crianças e adolescentes, mas também a violência física, psíquica, maustratos, negligência, etc. “Ficou constatado que adolescentes que sofreram maus tratos familiares sofrem mais episódios de violência na escola, vivenciam mais agressões na comunidade e transgridem mais as normas sociais, fechando assim um círculo de violência. Eles também têm menos apoio social, menor capacidade de resiliência e uma baixíssima autoestima”, pontou.

