Progredirr: Governo implanta Fórum de desenvolvimento sustentável

O governo estadual implanta nesta terça-feira, 4, o Fórum Progredirr – Fórum de Desenvolvimento Sustentável, Geração de Empregos e Renda de Roraima. A assinatura de Decreto ocorre às 18 horas, no Auditório José Celestino da Luz, no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, com a presença de representantes de diversos segmentos produtivos, de instituições federal, estadual e municipal, órgãos parceiros e representantes dos polos municipais.

O Fórum é uma instância de caráter consultivo, composta por representantes do Poder Público e da sociedade civil, objetivando apoiar formulação e execução de políticas públicas de desenvolvimento sustentável, com ênfase na geração de empregos e de renda.

Quarenta integrantes vão compor o Fórum: 20 do governo estadual, a governadora Suely Campos como presidente e titulares de 19 órgãos realizadores de ações do Progredirr; e 20 da sociedade civil, sendo cinco representantes de regiões, eleitos pelos participantes dos Fóruns Regionais do “Planejando com o Povo”, durante elaboração do PPA (Plano Plurianual) 2016-2019, e 15 representantes do setor produtivo a serem convidados pelo Poder Executivo. Eles terão mandato de dois anos, com possibilidade de recondução.

O Fórum vai assessorar e orientar o governo na concepção de novas políticas públicas para o desenvolvimento; monitorar captação e gestão de recursos destinados a investimentos em projetos com impactos sobre o crescimento econômico e propor ao Executivo diretrizes relevantes para elaboração dos planos governamentais, programas e projetos, e prioridades relacionadas ao orçamento estadual e às políticas econômica, fiscal e financeira.

A governadora Suely Campos destacou a importância do Fórum na articulação das relações do Poder Executivo com os representantes da sociedade civil organizada. “Por meio do Fórum, que é um órgão consultivo, poderemos orientar as atividades por ações dos observatórios sociais e de entidades semelhantes, que realizem funções no Estado em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos, efetivando o governo participativo que queremos”, ressaltou.

Logística

A Coordenação Estratégica do Fórum será composta pelos titulares dos 19 órgãos coordenadores e executores de ações do Progredirr, com a Seplan exercendo função de Secretaria Executiva.

Serão criadas também 11 Câmaras Técnicas, com o encargo de estudo, análise e elaboração de temas relacionados aos 11 projetos estruturantes do Programa de Desenvolvimento Sustentável, Geração de Empregos e Renda de Roraima.

Formadas por técnicos indicados pela Coordenação Estratégica, as Câmaras discutirão assuntos referentes ao ZEE (Zoneamento Ecológico-Econômico), Mercados, Incentivos Fiscais; à Regularização Fundiária, Gestão Ambiental, Sanidade/Defesa Agropecuária, Tecnologia e Extensão Rural, Agroindústria, Infraestrutura para a produção, Atração de Investimentos e Viabilização do Crédito. Poderão ser instituídas Câmaras distintas, além das 11 previstas inicialmente, desde que sejam relativas a programas estratégicos e finalísticos do Progredirr.

Programação

18h – Solenidade de Abertura

18h10 às 18h20 – Composição da Mesa de Autoridades

Execução dos Hinos Nacional e Estadual

18h20 às 18h50 – Palestra Apresentação do Fórum Progredirr

Palestrante: Alexandre Henklain – Secretário de Planejamento e Desenvolvimento

18h50 às 19h10 – Assinatura do Decreto Instituindo o Fórum Progredirr

19h10 às 19h20 – Palavra da governadora

19h20 às 19h30 – Entrega de documento pelos Empresários

19h30 – Encerramento