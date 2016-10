Progredirr: Defensoria integra Fórum de planejamento estratégico do Executivo

A convite do Governo de Roraima, a Defensoria Pública do Estado (DPE) integra Fórum de Desenvolvimento Sustentável, Geração de Empregos e Renda de Roraima (PROGREDIRR). O ato de implantação ocorre nessa terça-feira, 4, às 18h, no auditório do Palácio da Cultura Nenê Macaggi.Além da Defensoria, representantes de diversos segmentos produtivos, instâncias governamentais, demais órgãos parceiros e representantes eleitos nos polos municipais irão presenciar a governadora Suely Campos assinar o Decreto instituindo o Fórum consultivo.

O Fórum é formado por representantes do Poder Público Estadual e da sociedade civil organizada, cujo objetivo é a realização de processos de análise, adequação, monitoramento e avaliação das politicas públicas. A meta é ser um plano estratégico e, sobretudo, possa alinhavar os vários segmentos para que se pense em um planejamento a longo e médio prazo.

Dentro dos diversos eixos temáticos do programa está a assistência judiciária como um dos eixos de fortalecimento da questão da cidadania e da confirmação dos próprios valores da Constituição. “O papel exercido pela Defensoria Pública no Fórum será focado nesse eixo, levando elementos para que o Estado também fomente essa garantia do acesso à Justiça”, explicou o corregedor-geral, defensor Natanael Ferreira, representante da DPE no Fórum.

Segundo o corregedor, a violência e a garantia da segurança pública são questões mais reivindicadas pelo cidadão. “Eu acredito que o papel da Defensoria será valioso, pois irá trazer a percepção e a visão de quem está do outro lado dessa grande problemática que é a violência. A Defensoria pretende colaborar trazendo elementos para que se possa desenvolver políticas públicas para atender essa demanda social”, informou.

Celton Ramos