Programas sociais evitam que crianças e adolescentes sejam vítimas da violência

Roraima registrou 203 homicídios de crianças e adolescentes até 19 anos em 2015. O dado faz parte do relatório “A Criança e o Adolescente nos ODS” (Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis/ONU), elaborado pela Fundação Abrinq e divulgado nessa terça-feira, 12. O estado está no grupo que apresenta – em números absolutos – a menor quantidade de assassinatos nessa faixa etária.

No entanto, os números de Roraima são preocupantes, quando tratados em termos proporcionais, pois de acordo com o relatório, o estado registra aproximadamente um assassinato contra menores de 19 anos a cada cinco homicídios cometidos. A média brasileira é uma a cada seis assassinatos, cerca de trinta mortes por dia.

Programas como o Crescer e, mais recentemente, o Família que Acolhe, da Prefeitura de Boa Vista, são exemplos de políticas públicas desenvolvidas para proporcionar à criança e ao adolescente um ambiente de cuidados e oportunidades, distanciando-os da violência. “Quando eu vejo estudos como esse, tenho mais certeza que é fundamental investir na prevenção da violência por meio do social. Os caminhos são claros, temos que criar um ambiente de oportunidades para nossas crianças e adolescentes”, disse a prefeita Teresa Surita.

Implantado em 2013, o Família que Acolhe é destinado aos cuidados com a primeira infância, fase que abrange gestação até os seis primeiros anos de vida, considerada a etapa mais importante para que a criança alcance seu pleno desenvolvimento. O programa garante o acesso à saúde (pré-natal, consultas pediátricas, informações sobre a gestação), educação (vagas garantidas em creches) e direitos sociais das mães e bebês.

Outro foco importante é o fortalecimento dos vínculos afetivos, essenciais para a formação de adultos equilibrados e seguros, aptos à convivência social e à cultura da paz. Em quatro anos de existência, mais de dez mil famílias foram atendidas e receberam informações e serviços que vão ajudar a formar uma geração mais bem sucedida e menos violenta.

A iniciativa voltada à primeira infância foi premiada pela Fundação Abrinq. A prefeita Teresa Surita recebeu o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, em 2016. O Município de Boa Vista venceu na categoria Boas Práticas, com o programa Família Que Acolhe.

Outra linha de atuação da Prefeitura de Boa Vista é amparar adolescentes em situação de risco. O Projeto Crescer se tornou referência no combate à violência por meio da inclusão social. Hoje, o Crescer atende 500 jovens, de 15 a 25 anos, em diversas oficinas que buscam estimular a convivência harmônica e desenvolver habilidades culturais e profissionais em áreas como moda, música, marcenaria, trânsito, artesanato.

“O Crescer nos possibilitou resgatar os jovens de situações de violência, mudar a realidade que muitos viviam. Hoje, o nosso foco está na prevenção, evitar que nossos adolescentes sejam atraídos pelo mundo do crime. A única maneira de fazer isso é investir em políticas públicas de primeira infância, redobrar a atenção e os cuidados com as nossas crianças, facilitar o acesso à saúde, à educação e, principalmente, contribuir para criar ambientes familiares e sociais propícios para seu desenvolvimento. Estamos trilhando esse caminho com o Família que Acolhe”, concluiu a prefeita.

Gleide Rodrigues