Programação pré-carnaval terá Feirinha de Artesanato

As feiras de artesanato são tradição cultural no mundo inteiro e estão presentes em todos os cantos do país. Elas tornaram-se vitrines da regionalidade e características específicas de cada lugar. Por conta disso, a Prefeitura de Boa Vista vai reunir, pela primeira vez em 2017, artesãos durante a programação pré-carnaval no Igarapé Folia, onde haverá Feira de Artesanato e Gastronômica na Praça do Mirandinha, marcada para este sábado, 18, a partir das 19h30.

A animação será por conta do Instituto Boa Vista de Música (IBVM), tocando e cantando marchinhas de carnaval. “As feirinhas dão oportunidade ao consumidor de conhecer produtos que talvez jamais fossem encontrados em grandes centros comerciais. A vantagem é poder pagar por um artigo personalizado sem o risco de uma produção industrial em grande quantidade, além de garantir a geração de renda”, disse a superintendente de Turismo da Fetec, Alda Amorim.

Neste ano, a Feirinha de Artesanato ganhou uma programação especial com datas definidas para ocorrer no primeiro semestre na Praça do Mirandinha e na Praça Velia Coutinho. De acordo com Alda Amorim, o calendário de ações vai permitir que o público saiba por onde a feira vai passar, e assim, se programar para prestigiar as novidades.

“É muito importante perceber o crescimento de eventos como este, que começam timidamente e em pouco tempo ganham um público fiel e assim atraindo cada vez mais expositores e visitantes. Com datas definidas, o público vai poder saber antecipadamente onde a feira vai estar”, frisou Alda.

Além da comercialização do artesanato regional, haverá também a venda de pratos típicos da culinária regional, realização de oficinas de artesanato que estimulam práticas sustentáveis aliando artesanato à conscientização ambiental e ainda show cultural com artistas locais. Nas datas comemorativas, serão promovidas atividades relacionadas ao tema.

“O artesanato é a arte e a cultura de um povo refletida em diversos produtos, uma arte repassada de geração em geração, além disso, é um setor da economia cujo crescimento possui alto potencial de geração de trabalho, renda e de desenvolvimento turístico”, pontuou a superintendente.

Shirléiaa Rios

Artesanato: Foto: Polly Silva