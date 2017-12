Programação do Natal em Família começa nesta sexta-feira

A fé é um ato que deve ser praticado diariamente. E no período natalino, quando se celebra o nascimento de Jesus Cristo, as pessoas fortificam a fé e renovam a esperança em Deus e no ser humano. Com esse espírito é que nesta sexta-feira, 1º de dezembro, acontece a abertura do Natal em Família, da Assembleia Legislativa de Roraima, com a apresentação da Cantata de Natal, um espetáculo encenado por crianças e adolescentes que fazem parte do programa Abrindo Caminhos.

A partir das 19h, terá início a apresentação, em frente ao prédio da Assembleia, na Praça do Centro Cívico, onde está sendo montada uma estrutura com palco e iluminação, além de painéis de led que irão exibir vídeos com depoimentos de alunos do Abrindo Caminhos. Também terá a chegada do Papai Noel em seu trenó e os personagens do mundo encantado da Disney. O programa, idealizado pelo presidente do Poder Legislativo, deputado Jalser Renier (SD), está completando um ano e atende milhares de crianças e adolescentes em Boa Vista, Bonfim, Iracema, Alto Alegre e Rorainópolis.

Jalser Renier disse que, além do evento de abertura, acontecerá a inauguração da decoração natalina no hall da Assembleia. “A Cantata de Natal transformará a noite desta sexta-feira em um momento impar para quem vier prestigiar o nosso espetáculo”, comentou o presidente, lembrando que no dia 20 de dezembro, no campo do grêmio, a Assembleia celebrará o Natal em Rorainópolis, e no dia 24 em Boa Vista, no campo do Rei Pelé, bairro Pintolândia.

“A Cantata será um grande evento, um espetáculo preparado com carinho e dedicação por nossos alunos e os profissionais do Abrindo Caminhos e da Assembleia. Estou muito feliz de mais uma vez poder celebrar o Natal com a população. Espero que todos aproveitem bastante este belo evento de abertura”, frisou o presidente da Assembleia.

A Cantata de Natal terá a participação de 800 crianças e adolescentes do Abrindo Caminhos que participam do balé, ginástica, jiu-jitsu e futebol, além do teatro e do coral que irão apresentar uma peça teatral que tem o tema voltado para a fé a esperança.

Edilson Rodrigues