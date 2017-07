Programação da Semana Mundial de Amamentação começa na terça-feira

“Trabalhar juntos para o bem comum” é o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno 2017, que acontecerá de 1º a 7 de agosto. Este ano, o Conselho Regional de Medicina de Roraima (CRM–RR) uniu-se com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren–RR), Sociedade Roraimense de Pediatria (SRP), Prefeitura de Boa Vista (PMBV) e Governo do Estado para realizar a programação.

A abertura da Semana acontecerá no dia 1º de agosto, no CRM–RR, com a palestra da médica Sônia Salviano, ex-coordenadora da Política Nacional de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde e também foi a responsável pela implantação do primeiro Banco de Leite do Distrito Federal.

O tema da palestra é “Superar desafios comuns na promoção ao aleitamento materno”. Em seguida, haverá apresentações dos trabalhos realizados pela PMBV e Governo do Estado sobre amamentação.

“A Semana de Amamentação é uma estratégia de mobilização social para conscientizar a população e profissionais da saúde sobre a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê e da mãe. A amamentação exclusiva até os seis meses e complementada até os dois anos reduz taxas de mortalidade infantil, além de prevenir acentuadamente doenças durante toda a vida”, disse Blenda Avelino, médica pediatra e presidente do CRM–RR.

Semana

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) é comemorada em todo o mundo durante os dias 1 a 7 de agosto, foi lançada pela WABA (Aliança Mundial para Ação em Amamentação), em 1992, com o objetivo de dar visibilidade a amamentação, incentivando todos os grupos do mundo a trabalhar o tema na prática e a colocá-lo na mídia para ampla divulgação.

Programação

01/08/2017

9 h – Abertura – Conselho Regional de Medicina de Roraima

9h30 – Palestra Superar desafios comuns na promoção ao aleitamento materno

Palestrante: Dra. Sônia Salviano

10h20 – Apresentação das políticas públicas de amamentação da Prefeitura de Boa Vista.

10h40 – Apresentação das políticas públicas de amamentação do Governo do Estado.

11h20 – Entrega de Certificado para os participantes.

14h – Palestra Conhecendo o processo de amamentação

Palestrante – Fonoaudióloga Silvia Furlin

Público alvo – Integrantes do Programa Família que Acolhe

Local – Programa Família que Acolhe

16h – Visita técnica à Casa da Gestante e ao Banco do Leite – Dra. Sônia Salviano e Dra. Ana Carolina Brito.

02/08/2017

9h – Palestra Apoio às mães que amamentam

Palestrante: Dra. Sônia Salviano

Público alvo: Agentes Comunitários de Saúde

Local: Centro de Ciências, Tecnologia e Informação (CCTI)

15h – Palestra HIV e Aleitamento

Palestrante: Dra. Sônia Salviano

Local: auditório do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré

Público alvo: profissionais de saúde

16 h – Palestra Aleitamento como prevenção da obesidade/ Hipoglicemia nas primeiras horas de vida, o que fazer?/ Importância da colonização intestinal do RN

Palestrante: Dr.Tiago Hirose

Local: Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré

Público alvo: profissionais de saúde

16h – Palestra Importância do aleitamento materno

Palestrante: Enfermeira Leila Agra Félix

Público alvo: Servidores do Sesc

Local: Auditório do Sesc

03/08/2017

8h – Palestra 1000 dias da criança

Palestrante: Dr. Tiago Hirose

Público alvo: Servidores do Programa Família que Acolhe

Local: Programa Família que Acolhe

10h – Palestra 1000 dias da criança

Palestrante: Dr. Tiago Hirose

Público alvo: Beneficiadas do Programa Família que Acolhe

Local: Programa Família que Acolhe

04/08/2017

8h30 – Palestra Importância do aleitamento materno

Palestrante: Enfermeira Tarcia Milene

Local: Auditório do Sesc

Público alvo: Alunos do Sesc

9h – Fórum Multidisciplinar

Local: Auditório do Conselho Regional de Enfermagem de Roraima (Coren – RR)

Público alvo: Profissionais de Saúde

05/08/2017

Panfletagem

07/08/2017

16h – Encerramento

Roda de conversa para mães e profissionais de saúde

Local: Auditório do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré

Marta Gardênia