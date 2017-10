Programa Talentos: Prefeitura já está com as inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital – SMTI já está com as inscrições abertas para o Programa Talentos. As vagas são para pessoas que trabalham ou tenham aptidão para desenvolvimento de sistemas de voltado para tecnologia informação e comunicação.

São 320 vagas disponíveis nesta primeira 1ª etapa, onde será realizado um minicurso que servirá como um processo de seleção. Ao final do curso serão escolhidos 120 participantes que vão passar dois meses aprendendo técnicas básicas. Logo em seguida todos deverão ser capazes de desenvolver projetos de pequeno porte. A 2ª etapa também é eliminatória. O interessado deve ter 16 anos em diante e os critérios de seleção passa pela questão técnica e comportamental..

Todo o processo vai durar um ano e três meses e as atividades vão acontecer no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação – CCTI. Na 3ª etapa serão desenvolvidos projetos profissionais. Durante seis meses 32 selecionados vão receber uma bolsa de estudo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Neste período haverá capacitação avançada em ferramentas e metodologias de desenvolvimento ágil; Desenvolvimento de projeto de médio porte; Avaliação de competências técnicos profissionais; Mentoria e coordenação técnica especializada.

A 4ª e última etapa vai ser destinada aos estudantes escolhidos, que vão fazer parte do Escritório de Negócios. No escritório serão realizadas atividades como: Cadastro de profissionais validados para o mercado; Incentivo ao microempreendedorismo individual; Acesso ao coworking exclusivo para atividades profissionais. Os interessados poderão fazer as inscrições até o dia 15 deste mês, no sítio da Prefeitura http://sisccti.pmbv.rr.gov.br/

De acordo com Filipe Rocha, secretário adjunto da SMTI, todo o trabalho será voltado para comunidade como um todo, e vem para consolidar todas as atividades que a SMTI já desenvolve para fomentar a base tecnológica do município de Boa Vista.

“São oito projetos que vão auxiliar a vida das pessoas que residem em Boa Vista. Então é um trabalho que não é só para a prefeitura, mas também é um trabalho para a sociedade como um todo, e assim a prefeita Teresa Surita da mais um passo no compromisso de trazer uma nova base econômica para o município”, ressaltou.

O Programa de Talentos vem somar aos cursos que são oferecidos no CCTI, desde os cursos mais básicos até os mais avançados todos voltados para promover a inclusão digital, educação tecnológica, disseminação da inovação e empreendedorismo por meio da tecnologia da informação, potencializando a mão de obra municipal e regional, visando o desenvolvimento econômico.

Edson Rodrigues