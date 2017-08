Programa Servidor de Valor promove palestra em homenagem aos pais

Nesta sexta-feira, 11, a prefeitura de Boa Vista por meio do programa Servidor de Valor realizou uma homenagem aos pais servidores, no auditório do espaço de eventos do Sebrae (antigo Ideias). A ação faz parte das comemorações pelo Dia dos Pais comemorado no próximo domingo, 12. O palestrante e economista Emerson Baú falou para os presentes sobre os motivos do sucesso ou fracasso profissional.

A palestra motivacional, com o tema: “Sucesso com Realização” abordou várias questões com os avanços tecnológicos no mundo e as suas implicações na vida das pessoas, motivos que determinam o sucesso ou o fracasso diante das inovações. Por meio de exemplos apresentou casos históricos de ações bem sucedidas e ações que fracassaram. No final da palestra todos foram convidados para um coffee break.

Para o Secretário Municipal de Administração Paulo Bragato, o encontro tem o objetivo de promover a confraternização onde o servidor sai do ambiente de trabalho para confraternizar com servidores das demais secretarias. “É momento de descontração, ouvir e refletir sobre as tendências de hoje, e como o mundo está se comportando. Uma palestra neste sentindo vai fazer com que a gente pare um pouquinho sai da rotina do dia a dia do trabalho e reflita e converse com colegas de outras secretarias, a prefeitura, dentro do programa Servidor de Valor, está oferecendo aos nossos servidores”, explicou.

Edson Rodrigues