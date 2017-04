Programa Saúde na Escola atende alunos da Vovó Júlia

Os alunos da escola Municipal Vovó Júlia, localizada no bairro Caimbé, receberam na manhã desta segunda-feira, 24, uma ação promovida pelos e profissionais da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com acadêmicos de odontologia da Faculdade Cathedral.

Mais de 100 crianças receberam orientações sobre escovação, kits de higienização e ainda se divertiram aprendendo a cuidar da saúde bucal. “É uma ação importante promovida por meio de parcerias e que buscam diminuir o índice de cárie dentária além de promover o controle de doenças como gengivites, por exemplo. A ideia é estimular hábitos saudáveis”, destaca Weder Dias, coordenador municipal de saúde bucal.

Participaram da ação mais de 30 acadêmicos. Para Diná Nojosa, a experiência é gratificante. “Muito bom trabalhar com as crianças. Nós ajudamos e aprendemos ao mesmo tempo. Além disso, elas se divertem muito com as brincadeiras e com os vídeos educativos”.

O Programa Saúde na Escola é realizado por meio de parcerias entre as Secretarias municipais estaduais de Saúde, Educação e outras instituições de ensino públicas e privadas. São oferecidas aos estudantes avaliações oftalmológicas, saúde bucal, avaliação de estado nutricional, crescimento e desenvolvimento, vacinação, prevenção de doenças e agravos à saúde. As ações são realizadas na própria escola por equipes itinerantes, que encaminham os alunos ao atendimento especializado, quando necessário.

Nas escolas, todo o acompanhamento é feito por profissionais treinados pela secretaria de saúde. As avaliações acontecem com a autorização dos pais que também são convidados a participar da promoção da saúde dos filhos. A meta este ano é atender 32 escolas municipais e 04 estaduais, cobrindo cerca de 20 mil alunos.

Jéssica Costa