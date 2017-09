Programa Jovem Embaixador está com inscrições abertas

O Programa Jovens Embaixadores 2017 está com inscrição aberta até o dia 19 de agosto. A iniciativa da Embaixada Americana vai leva 50 estudantes da rede pública para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos. Todos os custos da viagem são pagos pelo próprio programa. A inscrição pode ser feita no endereço eletrônico www.jovensembaixadores.org/2018.

Em Roraima, o programa é coordenado pelo Depe (Departamento de Desenvolvimento de Políticas Educacionais), da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto).

As fases seguintes do processo de seleção envolvem envio de documentos, prova escrita e oral e, no caso dos semifinalistas, uma visita da Embaixada à sua casa. A lista com os nomes dos aprovados será divulgada no dia 31 de outubro. A viagem aos Estados Unidos está programada para janeiro de 2018.

A coordenadora do Jovens Embaixadores em Roraima, Tainá Marcello, lembrou que o programa é somente para alunos da rede pública de ensino, e para conquistar uma vaga, o estudante precisa preencher uma série de requisitos. “Uma das exigências principal é que o aluno candidato esteja engajado em atividades sociais/voluntárias”, disse.

Entres os critérios estão: cursar o Ensino Médio na rede pública, ter excelente desempenho escolar, bom nível de domínio do inglês, nunca ter viajado aos Estados Unidos, ter boa relação com sua escola e comunidade e ter realizado algum trabalho voluntário por pelo menos um ano. Também serão avaliadas características pessoais dos candidatos, como capacidade de comunicação, liderança e pró-atividade.

Ozieli Ferreira