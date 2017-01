Programa Família Que Acolhe foi destaque em 2016

Desde 2013, a Prefeitura de Boa Vista tem investido muito na gestão social, garantindo mais valorização e melhores condições de vida às famílias da capital. E um dos programas carro-chefe dessa política social é o Família Que Acolhe, fechando 2016 com 7.962 beneficiários e que teve grande destaque, tanto nacionalmente quanto internacionalmente.

O programa é uma política pública integrada entre educação, saúde e desenvolvimento social, que reforça os cuidados com a infância desde a gestação. Em 2016 teve um aumento de 2.855 beneficiários em relação ao ano passado e fez entrega de leites da família a 5.179 famílias, além de 1.793 enxovais.

Ao longo de sua existência, o Família Que Acolhe mantém parcerias de sucesso com diversas instituições, como Instituto Maria Cecília Souto Vidigal, Universidade de Harvard, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Saving Brains (Canadá), Fundação Bernard Van Leer (Holanda), Universidade de New York e The New York Academy of Sciences.

O programa foi apresentado como uma das experiências inovadoras para a primeira infância, no dia 15 de junho, em São Paulo, durante Encontro do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento de Primeira Infância, Núcleo Ciência pela Infância, em parceria com Universidade de Harvard. Além disso, o programa foi citado em outubro, na ocasião do lançamento do programa Criança Feliz, do Governo Federal, por seu pioneirismo com o cuidado com a primeira infância.

Um dos pontos altos da história do FQA ocorreu no início do mês de dezembro, quando a prefeita de Boa Vista Teresa Surita participou do Pacto Global para o Desenvolvimento da Primeira Infância, promovido pela New York Academy of Sciences, nos Estados Unidos. Na ocasião, ela apresentou os resultados do programa Família que Acolhe na capital de Roraima. Boa Vista foi a única representante do Brasil convidada a participar dos debates com outras cidades dos Estados Unidos, Inglaterra, Colômbia, Filipinas, Romênia e Alemanha.

“Para nós foi um grande orgulho, poder apresentar ao mundo um pouco do nosso trabalho que tem dado muito certo. Só teremos um mundo melhor se cuidarmos das grávidas, das crianças, dos vínculos familiares e de seus ambientes, sejam em casa ou fora delas”, ressaltou a prefeita.

Também em dezembro, os representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) visitaram a rede de assistência do FQA, Projeto Crescer, Casas Mãe e os Cras, e ainda o Centro de Pais e Filhos, extensão do FQA que trabalha com as famílias das crianças e adolescentes, todos criados e mantidos pela Prefeitura de Boa Vista.

Selo Unicef

Em 2016, a Prefeitura de Boa Vista, através da Secretaria Municipal de Gestão Social (Semges), atendeu mais de duas mil pessoas através de programas como Dedo Verde, Projeto Crescer, Artcanto, Rumo Certo e Cabelos de Prata, além das pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Por conta do trabalho desenvolvido e voltado ao social, o município recebeu em 2016 o Selo Unicef, símbolo de reconhecimento internacional àqueles que apresentaram avanços em indicadores sociais no período de 2013 a 2016. O Município recebeu o selo ao cumprir as diretrizes de eixos como Impacto Social, Gestão de Políticas Públicas e Participação Social.

Foram avaliadas ações como a Semana do Bebê (promovido pelo programa Família que Acolhe), o próprio FQA e as metas de educação, saúde e assistência social, que foram cumpridas e que apresentaram resultados maiores que a média nacional;