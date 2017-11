Programa de Talentos seleciona 120 jovens para segunda etapa

A Prefeitura de Boa Vista lançou na noite de terça-feira, 28, a segunda etapa do Programa de Talentos, desenvolvido no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). O programa selecionará candidatos para desenvolver projetos nas áreas de mobilidade urbana, gerenciamento de resíduos sólidos, monitoramento de programas sociais, entre outras atividades.

No total, 400 candidatos, de 16 a 37 anos, se inscreveram no programa. Na primeira fase, eles foram avaliados em critérios como aptidão e conhecimento das ferramentas de trabalho. Passaram para a segunda etapa 120 candidatos, que terá a duração de dois meses. Para a terceira temporada serão selecionados 32 candidatos, que receberão uma bolsa no valor de R$500.

De acordo com Arthur Henrique, secretário de Inclusão Digital, Boa Vista tem grande potencial para se destacar na área da tecnologia. “Nesta primeira etapa, identificamos nos jovens um potencial muito grande nesta área, que certamente suprirão a necessidade de empresas locais que buscam mão de obra”, destacou.

Segundo o secretário, órgãos públicos e privados ainda tem dificuldade em encontrar mão de obra especializada e acabam contratando pessoas de outros estados. “Após identificar estes grandes talentos, que estão dentro das universidades e outros ainda no ensino médio, trabalharemos para que eles possam, efetivamente, entrar no mercado de trabalho. O programa será uma vitrine para os 32 selecionados na etapa final”, ressaltou.

A última fase terá duração de seis meses e será destinada ao desenvolvimento de aplicativos que visam facilitar a vida dos moradores e o acesso aos serviços oferecidos pela Prefeitura de Boa Vista. Outros dois projetos serão financiados por empresas privadas. Após a conclusão dos projetos, os aplicativos desenvolvidos serão liberados para uso da comunidade.

Carlos Eduardo Barreto, 16 anos, foi um dos selecionados para a segunda etapa do Programa de Talentos. Interessado por jogos e tecnologia desde pequeno, viu no programa uma oportunidade de aprender e se capacitar para o mercado de trabalho. “O programa me fez perder a timidez, aprimorar o que eu já sabia e conhecer muitas coisas novas. Estamos elaborando um projeto que envolverá realidade virtual e, em breve, será disponibilizado”, destacou.

Os candidatos selecionados desenvolverão softwares livres, que poderão ser aprimorados por qualquer programador do mundo. O programa é voltado para o desenvolvimento econômico de base tecnológica em Boa Vista. A expectativa é que a capital se torne um centro de codificação e incentive a instalação de empresas da área de tecnologia que contratem a mão de obra local.

Projetos que serão desenvolvidos no Programa de Talentos

Lot app 1 – aplicativo voltado aos motoristas de táxi lotação para monitorar a quantidade de passageiros à espera do transporte, quantidade de carros e outras informações;

Lot app 2 – aplicativo voltado aos passageiros de táxi lotação, que vão poder acompanhar se há vagas no táxi que está se aproximando, a que distância o transporte está;

BV Geo – aplicativo funcionamento de órgãos públicos;

Boa Vista 127 VR – aplicativo de realidade virtual para ensinar a história de Boa Vista;

Cidade Social Mobile – aplicativo pelo qual os usuários vão poder acompanhar os serviços sociais oferecidos pela Prefeitura de Boa Vista;

BV Resíduos – aplicativo para apoiar e acompanhar a gestão e direcionamento de resíduos sólidos em Boa Vista;

Jéssica Costa