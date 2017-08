Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas é lançado em Boa Vista

O inverno deste ano em Roraima foi bem mais rigoroso. Na capital, Boa Vista, as fortes chuvas causaram prejuízos principalmente, na condição das ruas e avenidas afetadas com os buracos.

Nesta sexta-feira, 4, a Prefeitura anunciou uma solução para este problema com o lançamento do Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas que atenderá 29 bairros da capital com obras de recapeamento e outros sete, com novo asfalto.

O recurso para a execução deste serviço já está na conta do município e foi garantido por meio de emenda do senador Romero Jucá. No total, serão executados mais de 45 Km de pavimentação, beneficiando principalmente, os bairros periféricos de Boa Vista.

“Estou muito feliz em contribuir com esse trabalho. Nesta primeira ação, temos empenhado R$ 20 milhões na conta da Prefeitura para executar esse serviço de recapeamento e novos asfaltos. Além disso, estamos trabalhando em uma nova etapa, no valor de R$ 49 milhões para continuar atendendo toda a cidade. Com esse serviço, vamos dar a Boa Vista uma qualidade muito melhor”, garantiu o senador.

Nos bairros atendidos com o recapeamento, a Prefeitura também fará meio-fio e sarjeta. Nos sete bairros contemplados com obras de novo asfalto, serão construído meio-fio. calçada e toda a sinalização e trânsito. A avenida Joca Farias, por exemplo, ganhará uma obra de duplicação.

“Todo recurso que o senador traz para Boa Vista se transforma em obras e melhoria para todos. O Programa de Recuperação é uma ação que não conseguiríamos executar apenas com recursos próprios. Por isso, agradeço muito a essa parceria”, disse a prefeita Teresa Surita.

Mais investimentos

Além do recuperação de ruas e avenidas, o senador também está viabilizando a construção de 1.500 moradias do Minha Casa, Minha Vida em Boa Vista. Essas unidades habitacionais serão direcionadas às famílias atendidas no projeto de modernização do Caetano Filho.

Janini Marques