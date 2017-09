Programa Abrindo Caminhos promoverá 1º Workshop de Balé

Setembro é o mês da bailarina e em alusão à data, anualmente comemorada no dia 1º, o Programa Abrindo Caminhos promoverá o 1º Workshop de Balé interno para os alunos que já fazem essa modalidade de dança. Como os participantes já estão matriculados, os pais ou responsáveis precisam autorizar a participação dos filhos até a próxima segunda-feira, 18, na recepção da instituição, localizada na avenida São Sebastião, 883 – bairro Cambará.

O Workshop acontecerá na quarta-feira, 20, nos turnos manhã e tarde, e tem como finalidade também homenagear os alunos e reforçar as técnicas do balé, o que permitirá melhor desenvoltura na hora da apresentação.

“A intenção do workshop é levar um pouco mais de conhecimento, facilitando assim, o desenvolvimento e o aprendizado no dia a dia das alunas”, comentou a coordenadora do programa, Viviane Lima.

As aulas serão ministradas por quatro profissionais, conforme informou a professora de balé Isnaira Menezes, e será uma oportunidade ímpar para os participantes aprenderem novas técnicas. “Neste workshop as alunas vão conhecer outros ritmos como valsa e as técnicas de postura e de passarela, para que possam se desenvolver melhor nas aulas”, explicou a professora. As oficinais contarão com a participação da miss estudantil Karina Soares, que ministrará aula específica sobre postura, e com as técnicas de passarela que serão abordadas pela mini miss Giulia Amaral. “A Giulia vai mostrar para as alunas menores como se deve desfilar em uma passarela. Já oficina de valsa será ministrada pelo professor coreógrafo Sérgio Silva”, ressaltou Isnaira.

As aulas de balé contam atualmente com mais de 200 alunas nas faixas etárias de 5 a 17 anos, e a receptividade delas com relação a essa modalidade de dança tem sido satisfatória, na avaliação da professora. “Elas têm me impressionado bastante porque são meninas muito interessadas que sabem o que querem, o que revela a cada dia um desempenho melhor”, disse Isnaíra.

Marilena Freitas