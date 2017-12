Profissionais são capacitados para usarem novos desfibriladores

Para reforçar o atendimento cardiovascular de urgência e emergência, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) realizou uma capacitação de manuseio dos equipamentos para os profissionais das unidades de saúde do interior e da Capital. O treinamento aconteceu na terça-feira, 12, no auditório do HGR (Hospital Geral de Roraima).

Com a chegada dos novos desfibriladores, os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem do interior e do HGR participaram de um treinamento com turmas pela manhã, tarde e noite. O curso serviu para ensinar aos profissionais como manusear o aparelho, além de tirar dúvidas sobre o seu funcionamento.

O Estado adquiriu 13 desfibriladores para o HGR, sendo 03 para o serviço de cardiologia e 10 para o anexo do HGR, além de 10 desfibriladores para o interior, sendo um equipamento para cada um dos seguintes municípios: Alto Alegre, Amajari, Caroebe, Caracaraí, Mucajaí, Normandia, Bonfim, São João da Baliza, São Luiz do Anauá e Rorainópolis com previsão de entrar em funcionamento até o final de dezembro. As aquisições dos itens ocorreram por meio de emendas parlamentares de deputados federais, senadores e também da RUE (Rede de Urgência e Emergência). Além desses municípios, recentemente Pacaraima também recebeu um novo desfibrilador através de recurso enviado pelo MS (Ministério da Saúde).

“Os equipamentos serão usados em situações emergenciais em parada cardiorrespiratória e vão ajudar a equipe na reversão desta situação”, explicou a diretora de Enfermagem do HGR, Andreza Ravazi.

Neste ano, o número de profissionais de saúde do HGR em capacitações voltadas ao atendimento em casos de parada cardiorrespiratória subiu de 12% para 72%. “Nós conseguimos aumentar a quantidade de profissionais participando de treinamentos e capacitações na unidade e temos como próxima meta conseguir atingir os 85%”, relatou Andreza.

A aquisição dos aparelhos e a capacitação dos profissionais são essenciais para a assistência médica, de acordo com a Sobrac (Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas), a cada dois minutos uma pessoa tem morte súbita no Brasil. 85% de pacientes que tiveram taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, quando tratados com desfibrilador precocemente, irão manter as suas funções cardíacas e cerebrais preservadas. Além disso, as unidades do interior terão mais capacidade para realizar um atendimento de urgência, o que vai ser determinante para garantir a sobrevida do paciente.

A coordenadora Geral de Urgência e Emergência, Helenira Macedo, explica que esses equipamentos adquiridos irão somar aos investimentos já realizados pelo Governo. “Estamos em processo de aquisição de novos equipamentos para implementar o cuidado à saúde do paciente com segurança e qualidade em todas as unidades hospitalares de responsabilidade estadual”, disse.