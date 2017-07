Profissionais recebem capacitação em Segurança de Autoridades

Esta semana, de 3 a 7 de julho, pela manhã e a tarde, mais de 10 profissionais atuantes na segurança na Assembleia Legislativa de Roraima participam do I Curso de Segurança de Autoridades, ministrado pelos oficiais da Guarda Nacional Chilena, Julio César Reys e Juan Carlos Vargas. As aulas teóricas acontecem na sala de reuniões anexa ao plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, e as práticas em locais estratégicos da capital.

Há seis anos atuando na segurança de autoridades, o Sargento Cortez viu como positiva a oportunidade de receber instruções sobre o tema e espera aprender mais para oferecer um serviço de qualidade aos parlamentares. “É muito bom o Poder Legislativo investir na qualificação dos profissionais da Segurança Pública porque esse serviço será revertido em prol do próprio Legislativo”, disse o militar que já exerceu a função no Judiciário e Executivo.

Especialista em Segurança de Autoridades, Operações Especiais e Antiterrorismo, o Coronel Julio Cesar Reyes destacou que esse treinamento é uma cooperação para que os profissionais desempenhem com mais êxito a proteção das autoridades da Assembleia Legislativa de Roraima, e disse que essa é a primeira vez que o grupo realiza esse tipo de treinamento no Brasil. “Eles serão capacitados para aumentar a proteção”.

A intenção, conforme explicação de Julio Cesar Reyes, é enriquecer as competências dos militares e designar um estudo moderno, acompanhando a dinâmica do cotidiano. “Queremos trabalhar a proteção integral de segurança, de imagem e da comunidade”, complementou.

No curso, os participantes terão as disciplinas de Planejamento, Planejamento de Escolta, Emboscada e Contra Emboscada, Caminhando com o Principal e Formações Práticas. No decorrer dos dias, eles colocarão em prática o que aprendem nas aulas teóricas. “Nós já temos uma precariedade no nosso serviço de proteção e diante da nossa defasagem, resolvemos trazer policiais especializados para que pudéssemos fazer um nivelamento dos conhecimentos”, explicou o chefe do Gabinete Militar da Assembleia, coronel Natanael Felipe, ao falar sobre a ideia de promover esse treinamento em Boa Vista.

De acordo com o coronel, com essa formação, os policiais estão aptos a fazer a segurança de qualquer autoridade. Ao final, os participantes serão avaliados por meio de uma prova chamada de Exercício Final. “Esse exercício final, consistirá na rotina de um VIP que vai passar todo o dia em atividades, vai se hospedar num hotel, de lá ele [o segurança] vai sair e fazer toda a segurança desse VIP”, finalizou.

Yasmin Guedes