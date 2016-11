Profissionais que atuam no controle de endemias fazem balanço das ações em 2016

Os setores ligados ao controle de endemias – doenças típicas em determinada região – participarão de um seminário promovido pela CGVS (Coordenação Geral de Vigilância em Saúde) para avaliar as ações de combate realizadas no Estado neste ano e planejar as ações de prevenção e controle para o ano que vem. O Seminário Anual de Avaliação e Controle de Endemias e Ações de Entomologia inicia nesta terça-feira, dia 22, e segue até sexta feira, dia 25, das 8h às 12h, no auditório da CGVS.

Cerca de 30 técnicos e agentes de endemia de todos os municípios de Roraima, irão participar do evento. Conforme a Gerente do Núcleo de Controle da Malária, Luciana Pires, quando se trata da prevenção das endemias é necessário analisar as ações e planejar antecipadamente. “Neste seminário vamos analisar tudo o que foi desenvolvido em 2016, avaliar o cumprimento de metas e planejar as ações do ano que vem. Quando se trata de serviços de prevenção e controle, é necessário planejar tudo antecipadamente”, disse.

A Diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Luciana Grisoto, complementou ao destacar que a orientação dos profissionais reflete na população, que também fica informada e ajuda no combate as endemias. “A orientação dos profissionais reflete positivamente na população, que também ajuda no combate na diminuição dos vetores [todo ser vivo capaz de transmitir um agente infectante] como, por exemplo, o combate ao Aedes aegypti, causador da dengue, zika, chikungunya e febre amarela”, concluiu.