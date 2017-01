Profissionais participam de curso sobre atualização do calendário vacinal

A Prefeitura tem investido na capacitação dos profissionais da saúde. Nesta sexta-feira, 27, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) iniciaram curso de atualização sobre o calendário vacinal no Centro Municipal de Imunização (CMI). As aulas acontecem das 8h às 12h e das 14h às 18h. O treinamento tem carga horária de 8 horas e a próxima turma está prevista para iniciar em março.

A capacitação tem como objetivos o aperfeiçoamento das habilidades dos profissionais, a ampliação do conhecimento em relação ao calendário vacinal, a importância das vacinas de rotina, o prazo correto para administração e prevenção de doenças imunopreveníveis.

Os instrutores do curso são a enfermeira Márcia Figueiredo, diretora do CMI, e os enfermeiros Keilla Rodrigues e Romildo Azevedo, técnicos do CMI. De acordo com a diretora do departamento de Vigilância Epidemiológica, Roberta Calandrini, com a capacitação, os ACS vão aprimorar o monitorando do cartão de vacina das crianças durante as visitas domiciliares, contribuindo para redução da mortalidade infantil no primeiro ano de vida.

“Os nossos profissionais passam por várias capacitações durante todo o ano para garantir o melhor atendimento possível à população. Trabalhamos para atender com eficiência. O acompanhamento correto das carteiras de vacina evita problemas futuros para as crianças, por isso é importante que cada servidor saiba a maneira correta de seguir o calendário vacinal”, disse a diretora.