Profissionais do SUS concluem especializações em saúde

Nesta quarta-feira, 29, foi realizado o encerramento dos cursos de especialização oferecidos pelo Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) em Roraima. A atividade final foi realizada​ no auditório do Corpo de Bombeiros Militar.

Os cursos foram iniciados em março e mais de 160 alunos completaram a especialização nas áreas de Gestão em Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, Gestão de Emergência em Saúde Pública e Segurança no Cuidado ao Paciente.

Como atividade final, os alunos montaram um projeto prático, baseado em problemas locais. Um dos projetos, por exemplo, fala da integração entre a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde para controle das arboviroses (como zika, chikingunya e dengue) em Boa Vista. As propostas viáveis devem ser discutidas e podem ser adotadas pelo SUS.

A coordenadora geral de Vigilância em Saúde, Daniela Souza, participou do curso e, segundo ela, a especialização mostrou aos gestores a importância de dividir tarefas. “O curso evidenciou a importância de que toda a equipe apresente, além dos problemas, as soluções que podem ser aplicadas em cada situação”.

José Helinaldo Costa, enfermeiro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), concluiu o curso de Gestão e Emergência em Saúde Pública e disse que seu desempenho como gestor melhorou graças à capacitação. “Nós, profissionais, precisamos nos qualificar porque o nosso saber irá refletir no bem estar da sociedade”, disse.

Qualificação

A iniciativa qualifica os profissionais da saúde, contribuindo para o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde). Os cursos foram oferecidos pelo Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa, considerada um dos centros médicos mais importantes do Brasil, sem custo para os alunos.

As especializações foram ofertadas no Estado de Roraima pela primeira vez em 2015 e esta é a terceira edição, totalizando a formação de 280 profissionais que não necessitaram se deslocar para a fora do estado para serem capacitados.