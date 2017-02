Profissionais do Hospital da Criança recebem atendimentos de beleza

O programa Servidor de Valor, implantado pela Prefeitura de Boa Vista, tem promovido diversas ações de valorização em todas as secretarias municipais. Nesta segunda-feira, 13, os profissionais do Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA) tiveram um dia para cuidar da beleza.

A coordenação de humanização do hospital promoveu um dia para cuidados e design de sobrancelhas com a esteticista Andréia Cavalcante. “Temos trabalhado com muitos parceiros e hoje foi possível proporcionar aos nossos servidores esse momento de beleza, dentro do próprio local de trabalho”, destaca a coordenadora Neide da Silva Tavares.

Os atendimentos foram feitos de forma alternada para não prejudicar as atividades nos setores. A nutricionista Fabíola Alves foi uma das primeiras a serem atendidas. “Muito bom, principalmente para quem quase não tem tempo para se cuidar. É uma ótima oportunidade, e a Andréia é uma ótima profissional, carinhosa e atenciosa”, disse.

A esteticista Andréia Cavalcante já é parceira do HCSA. Essa é a segunda vez que a profissional atende os servidores do hospital. “Essa é uma ótima iniciativa de humanização, oportunidade de oferecer aos servidores o cuidado com a imagem pessoal dentro do próprio local de trabalho” completa.

A coordenação de humanização já está organizando um evento para o Dia das Mulheres. Segundo a coordenadora, periodicamente são oferecidos novos serviços voltados para os colaboradores, dentre eles massagem relaxante, palestras sobre alimentação e cuidados com a saúde.