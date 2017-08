Profissionais do HGR participam de encontro sobre segurança do paciente

Profissionais da saúde da região Norte do Brasil, incluindo servidores do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Sousa Bento), encontraram-se em Manaus (AM) para a oficina regional do Projeto Paciente Seguro. Cerca de 30 especialistas de Boa Vista (RR) e de Santarém (PA) compartilharam soluções para buscar melhorias na segurança do paciente, por meio da mudança de cultura, do aprendizado contínuo e de melhorias nos processos dos hospitais.

A oficina foi realizada na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), na última quarta e quinta-feira (dias 16 e 17), como parte da iniciativa coordenada pelo Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre (RS), em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). Quinze hospitais da rede pública de saúde integram o projeto.

O projeto já tem rendido frutos positivos para o HGR. Entre as metas estabelecidas, o destaque é o resultado alcançado em relação à higiene de mãos. A partir de dinâmicas e treinamentos, foi possível engajar as equipes da UTI neste processo para aumentar a adesão, que era de apenas 37%. Atualmente, o índice dobrou e segue crescendo com os exercícios realizados em todos os turnos da instituição, evitando o risco de infecções.

“Definidas as prioridades, foram criadas ações dentro da realidade e possibilidades de cada hospital. É preciso transformar. Por isso, aprendemos e ensinamos juntos”, disse Elenara Ribas, líder do Projeto pelo Hospital Moinhos de Vento, durante a programação que envolveu atividades práticas, troca de informações e dinâmicas de estímulo à criatividade.