Profissionais de saúde participam de capacitação sobre tabagismo

A Prefeitura de Boa Vista promove nesta terça-feira, 14, capacitação sobre grupos de combate ao tabagismo para as equipes da Estratégia Saúde da Família. O encontro, marcado para as 8h30, será na sala de reunião da Superintendência de Atenção Básica – SAB, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na avenida Coronel Mota, 356, Centro.

A capacitação é voltada para médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, e farmacêuticos das unidades de saúde dos bairros Pricumã, Liberdade, Pintolândia, Nova Cidade, Cidade Satélite, Jardim Floresta, Mecejana, Silvio Botelho e da Superintendência de Assistência Farmacêutica.

O objetivo é formar novos grupos de combate ao tabaco nas unidades básicas de saúde e sensibilizar a população sobre os malefícios do cigarro. A capacitação será feita pela médica do Núcleo de Apoio a Estratégia Saúde da Família – NASF, Elizabeth Sales. Hoje, a prefeitura desenvolve atividades com grupos de tabagismo em 12 unidades básicas de saúde.