Profissionais de saúde do Raiar do Sol imunizam alunos contra HPV

Os profissionais da unidade básica de saúde do Raiar do Sol promoveram na manhã desta quarta-feira, 26, a vacinação contra HPV nos alunos da Escola Estadual Wanda David Aguiar. Mais de 100 meninos e meninas em idade de vacinação foram imunizados contra HPV e também Meningite C.

A prefeitura trabalha com a imunização e orientação dos públicos alvos em relação à importância da vacina contra HPV nas escolas da capital. As ações acontecem de acordo com o calendário escolar. A meta é alcançar 16.724 meninos de 12 a 14 anos, 11 meses e 29 dias e 16.204 meninas de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária para a vacinação de HPV. Antes, apenas meninos de 12 e 13 anos eram vacinados. Com a mudança do calendário vacinal, todos os meninos de 12 a 14 anos, 11 meses e 29 dias também recebem a imunização.

O enfermeiro da unidade, Jhomerson Nunes de Lima, esclarece que a parceria com a escola possibilita alcançar um número maior de jovens. “Nós promovemos, por meio do programa saúde na escola, diversas ações voltadas para cada faixa etária, e hoje vacinamos meninos e meninas contra HPV. A escola é sempre uma grande parceria nas ações”, destaca.

Ao todo, 110 crianças e adolescentes foram imunizados, a maioria meninos. Foram aplicadas tanto a primeira quanto a segunda dose da vacina. Antes de iniciar a vacinação, a equipe da unidade básica de saúde tem um momento de conversa em sala de aula para orientar os adolescentes e recolher a autorização dos pais e responsáveis.

Thiago Cardoso, 11, do 60 ano, recebeu todas as informações e orientações e foi um dos alunos a receberem a vacina. “É importante essa vacina, vai prevenir o câncer e outras doenças. Minha mãe sempre leva a gente no médico para consultar e evitar que a gente fique doente”.

A unidade básica de saúde do bairro Raiar do Sol tem recebido um número grande de crianças para vacinação. Para os pais e mães que ainda não levaram os filhos e filhas em idade de vacinação, a prefeitura informa que a sala de vacina da unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A vacina contra o HPV está disponível em todas as salas de vacina da rede municipal de saúde.

De janeiro até o momento já foram vacinados contra HPV, 3.245 meninas e 2.241 meninos.

Jamile Carvalho