Profissionais de saúde aprendem estratégias de amamentação e alimentação

A prefeitura tem atuado para fazer de Boa Vista a capital da primeira infância e para isso tem trabalhado diversas estratégias em todas as áreas, tanto as sociais como da saúde. Para reforçar ainda mais essa missão, foi realizada nesta sexta-feira, 18, a primeira oficina de capacitação Amamenta e Alimenta Brasil, uma estratégia do Ministério da Saúde.

A oficina foi realizada na unidade básica de saúde do bairro Jardim Floresta, que servirá como unidade piloto para a implementação da estratégia. A ideia é reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável. Mais de 40 profissionais de saúde participaram do evento.

A referência técnica em saúde da criança do município de Boa Vista, Maraceli Barbosa destaca a importância da qualificação.

“O objetivo é qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica, com a finalidade de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos. Estamos trabalhando para implementar esse serviço em todas as nossas unidades”.

A enfermeira Ivanilsa Alves Costa participou da oficina e esclareceu muitas dúvidas. “A alimentação saudável, na medida certa, em horários estabelecidos fazem toda a diferença e quanto maior for o número de aleitamento materno, teremos menos crianças doentes”.

Após a oficina os trabalhos terão continuidade nas unidades básicas de saúde com execução do plano de ações sistemático, individual ou coletivo, para a promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável, com monitoramento dos índices de aleitamento materno e alimentação complementar saudável, e organização de processos que fazem parte do cuidado à saúde da criança.

A ação foi promovida pelo Núcleo Estratégico de Políticas de Saúde e Referência Técnica de Saúde da Criança e Alimentação em Nutrição, da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Núcleo de Ações Programáticas de Alimentação e Nutrição da secretaria estadual de Saúde.

Jamile Carvalho