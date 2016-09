Profissionais de enfermagem suspendem greve e retomam atividades

Após decisão judicial que determinou a suspensão da greve deflagrada pelo Sindprer (Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Roraima), proferida na quarta-feira, 14, os profissionais da área retomaram as atividades a partir do meio-dia de hoje, 16, possibilitando a retomada de cirurgias e outros procedimentos que estavam parados.

Em comunicado oficial, a categoria informou “a retomada das atividades e na tarde de hoje, os profissionais já reassumiram os postos”. A decisão judicial previa o retorno às funções no serviço público no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5 mil por dia em caso de descumprimento.

Na tarde desta sexta-feira, o HGR (Hospital Geral de Roraima) já retomou a realização de cirurgias eletivas, priorizando os pacientes internados. A previsão é que dez pacientes sejam operados até o fim do dia. Na próxima segunda-feira, 19, a direção da unidade fará um levantamento da demanda reprimida para, que na terça-feira, 20, sejam retomados os procedimentos eletivos de pacientes externos.

Além das cirurgias eletivas, também ficaram paralisados os serviços de curativos, cirurgias oncológicas e a administração de medicamentos, pois estes procedimentos dependem da equipe de enfermagem. Além disso, os 11 dias de paralisação causaram um aumento expressivo na superlotação no HGR, maior afetado pelo movimento.

O secretário estadual de Saúde, César Penna, disse que a retomada destes serviços irá beneficiar o cidadão que depende do serviço público de saúde para realização de consultas, exames, cirurgias, entre outros tipos de atendimento. “O retorno destes profissionais às suas atividades vai acabar com o sofrimento de várias pessoas que estavam aguardando para realizarem suas cirurgias”, enfatizou.

Penna deixou claro que independentemente do movimento grevista ser suspenso ou não, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) continua à disposição do Sindprer e de qualquer outro sindicato para discutir as reivindicações da categoria. “A Sesau se mantém aberta ao diálogo, como sempre tem ocorrido. Todos os sindicatos são atendidos prontamente aqui na Secretaria, pois entendemos que assim como nós, são profissionais que buscam a melhoria na saúde do Estado”, frisou.

Antes mesmo de qualquer indicativo de paralisação, a Sesau já mantinha diálogo aberto com os sindicatos e desde março, realizou 12 reuniões de negociações com a classe. A Sesau dispõe de um fórum de negociações permanente, para discutir e negociar mensalmente, todas as demandas dos sindicatos representativos das classes que atuam na saúde.