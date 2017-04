Profissionais da Secretaria de Obras participam de curso de aperfeiçoamento

Boa Vista tem virado nos últimos anos um verdadeiro canteiro de obras. São vias recebendo melhorias, escolas em reforma, postos em construção e muito mais. Por trás destes serviços, estão engenheiros, arquitetos que fiscalizam e fazem as obras acontecerem. Pensando em aperfeiçoar ainda mais estes profissionais, a Secretaria Municipal de Obras reuniu todos eles no auditório do Palácio 9 de Julho para participarem do Curso “Como fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia na Administração Pública”.

O curso começou nesta quarta-feira, 26, e segue até esta sexta-feira, 28, durante todo o dia. Cerca de 40 profissionais estão participando da capacitação, entre engenheiros, arquitetos e técnicos administrativos. Para ministrar as aulas, estão em Boa Vista, o engenheiro civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Paulo Ernesto Pfeifer, e o advogado Rodrigo Vissoto Junkes, de Curitiba.

O momento é de expor formas eficazes de administrar uma obra pública, mesmo que entraves aconteçam como atraso no repasse de verbas, abandono da obra pela empresa licitada, entre outros. Desde 2007, o engenheiro Paulo Ernesto Pfeifer ministra palestras sobre questões relacionadas a fiscalização, planejamento de obras, licitação, contratos e aspectos técnicos e jurídicos.

Paulo trabalha no TJ/RJ há 26 anos, sendo que 20 só na área de engenharia, planejamento e fiscalização, dando suporte aos fiscais nos empreendimentos do Tribunal. Para ele, o ponto principal do curso é falar sobre fiscalização de obras, como ela deve se processar no âmbito da administração pública, especialmente observando a Lei 8.666/93, que trata de licitações e contratos.

“Para se ter êxito em uma determinada obra, primeiro é necessário o planejamento detalhado das obras antes de licitarem, investir bastante em planejamento e projetos. Além de oferecer uma estrutura de engenharia compatível com a complexidade e quantidade de projetos em andamento. Significa dizer que seria bom a administração ter uma área para planejamento, outra para fiscalização e outra para manutenção. Dessa forma, o órgão vai angariando profissionais com perfis profissiográficos específicos e conseguir um melhor desempenho”, frisou.

Para o superintendente de projetos e urbanização da secretaria, Denisson Almeida, o curso vai prepará-los ainda mais a buscar a eficiência e ter um melhor controle dos serviços executados. “Com esse curso, a prefeitura demonstra claramente o interesse da administração em qualificar cada vez melhor seu servidor. Estamos rotineiramente lidando com a questão de obras de engenharia e este curso vai aperfeiçoar o que a gente já faz e melhorar os serviços prestados à população”, ressaltou.

A iniciativa de capacitar os profissionais surgiu do epartamento de recursos humanos da secretaria. “A secretaria tem uma equipe de engenheiros e arquitetos que acompanham a execução das obras pela cidade. As empresas a partir do momento que ganham a concorrência na licitação, ela apresenta toda a documentação para dar início a execução do projeto e eles são os profissionais que avaliam tudo isso e precisam está preparados”, disse Angelita Oliveira, diretora do Recursos Humanos da secretaria.

Ceiça Chaves