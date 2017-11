Profissionais aprovados no seletivo atuarão em programas sociais

O executivo municipal ganhou um reforço nesta quarta-feira, 1º. A Prefeitura de Boa Vista fez a contratação de 320 profissionais de diversas especialidades que foram aprovados no seletivo da Secretaria Municipal de Gestão Social (Semges), em diversos cargos de nível superior, médio e fundamental. Outras 553 pessoas ficaram no cadastro de reserva.

A solenidade ocorreu sede do Programa Braços Abertos e contou com a presença da prefeita Teresa Surita, secretários e vereadores, que deram as boas vindas aos novos profissionais seletivados. “Nós trabalhamos com projetos sociais que transformam a vida das pessoas, isso significa que cada um desses profissionais vai fazer esse trabalho do cuidado. Esse trabalho é o coração de Boa Vista, porque cuida desde a criança ao idoso”, destacou a prefeita.

Os profissionais atuarão conforme a demanda nos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Abrigo Infantil Condomínio Pedra Pintada, Programa Rumo Certo, Projeto Cabelos de Prata, Programa Dedo Verde, Projeto Artcanto, Programa Família Que Acolhe e Programa Criança Feliz.

“Eu comecei num projeto social, no Programa Rumo Certo, me deram oportunidades que eu nunca havia tido, ganhei conhecimento, amizades, adquiri experiência. Quando surgiu o seletivo, vi a oportunidade de poder ajudar minha família e resolvi fazer. Fiz, passei e hoje estou aqui comemorando. Sou grato por isso, quero continuar desempenhando um bom trabalho como fazia desde quando era estagiário. Assim como fui cuidado quando eu era do Rumo Certo, agora como servidor quero trabalhar e cuidar das pessoas”, contou Daniel Mercedes, que atuará como entrevistador social.

A psicóloga, Sevilha do Vale, uma das aprovadas no seletivo, agradeceu a prefeita pela oportunidade e confiança depositada em cada um dos seletivados que darão continuidade aos serviços desenvolvidos pela prefeitura. “Ser um servidor da área social requer capacidade, esforço, mas também humildade, de poder se aproximar do outro sem julgá-lo, pela condição social, pela raça ou por qualquer uma característica que o diferencie. Estou muito feliz e só tenho a agradecer pela oportunidade”, disse.

Os novos seletivados atuarão como: antropólogo, assistente social, pedagogo, psicólogo, nutricionista, supervisor, entrevistador social, visitador, educador Social, socioeducador, assistente de ofício, técnico de enfermagem, motorista.

Shirléia Rios