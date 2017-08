Professores recebem capacitação sobre empreendedorismo

Trabalhar o empreendedorismo na vida, nos negócios e no trabalho. É com este estímulo que mais de 20 educadores de escolas indígenas, públicas, privadas e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) participam do curso ‘Crescendo e Empreendendo’, desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR), até esta quarta-feira, 30.

De acordo com o instrutor e facilitador da metodologia, Willis Cardoso, a proposta é apresentar a metodologia aos educadores, para que eles transmitam ao cliente final das instituições sociais e escolas. “O foco do estudo é no empreendedorismo que é a premissa do Sebrae-RR”, disse.

Ele informou que o curso é dividido em três encontros, que iniciou na segunda-feira, 28, e encerrou nesta quarta-feira, 30, com uma carga horária de 8 horas cada dia. “São trabalhadas competências, para que os educadores vivenciem tudo isso e depois repassem”, ressaltou.

Conforme a analista técnica do Sebrae-RR, Elissandra Costa, o curso desenvolve as competências necessárias com relação à responsabilidade, cooperação, criatividade, inovação e sustentabilidade ambiental. Além da busca de formação, oportunidade, persistência, comprometimento, metas, persuasão, monitoramento, planejamento e rede de contato.

“Os professores são responsáveis por estimular à adoção de atitudes empreendedoras em alunos, adolescentes e jovens, mas para isso precisam receber orientações para poderem promover a discussão. Então é preciso que seja quebrado esse paradigma de que o empreendedorismo é só nos negócios, mas sim para a vida e esses professores serão os facilitadores da metodologia da solução Sebrae-RR”, disse.

A coordenadora pedagógica da Escola Crisotelma, que atende as unidades prisionais de Roraima, Francilane Souza, disse que a expectativa com o curso é aplicar as características empreendedoras na Cadeia Feminina, Cadeia Pública de Boa Vista e também na unidade de São Luiz do Anauá, localizada na região Sul do Estado.

“Trabalhamos com alunos privados de liberdade, então estou com uma expectativa grande de levar a eles um direcionamento que vai ajudar na ressocialização futuramente. Temos certeza que a noção de empreendedorismo vai abrir portas para que eles refaçam suas vidas quando estiverem em liberdade”, disse.

O curso ocorre das 8h às 12h e das 14h às 18h, no auditório Jardim Makunaima, na unidade do bairro São Francisco, e trabalha temas como: descobrindo atitudes empreendedoras; características de comportamento empreendedor; trabalho e negócio; e pensando no futuro.